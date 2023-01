Cristina Castaño ha hablado sobre el estado de salud del que fue su compañero en la serie 'La que se avecina' José Luis Gil. "Yo hablo con la familia, y hay avances", expresa y añade que tanto ella como los familiares "están muy contentos de que haya mejoría" en la salud del intérprete tras sufrir un ictus en 2021.

Lo hacía durante el photocall de los 'Premios Feroz' celebrados en Zaragoza el sábado 28 de enero y señala que a esa gala había ido para "disfrutar, pasárselo bien con sus compañeros y ver a gente que no veía desde hace mucho tiempo". Además, la actriz ha confesado cuál es su película favorita: 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen. "Se van a ver los favoritos de los Feroz, eso no quiere decir que sean los de los Goya, pero siempre hay una tendencia, y se va a ver hoy", comentaba. Preguntada por si tiene vestido para la próxima gala de los Goya, que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla, ha dicho que este año su traje será un diseño de Nicolás Montenegro, y por ahora "están en ello".

Por otro lado, ha señalado el papel de Ana de Armas en la película 'Blonde', trabajo por el cual está nominada a los premios Oscar, y lo califica como "alucinante". "Ha hecho un trabajo con Marilyn que es estratosférico. Mucha gente critica la película, a mi me parece maravillosa. Da una imagen de Marilyn que muchos desconocíamos, y que podemos entender al ser humano y todo lo que pasó de una manera muy cruda", afirma y agrega: "Creo que Ana cuenta todo eso, pero también cuenta una sensibilidad extrema y una vulnerabilidad muy grande, que era a veces un poco incomprensible frente algunos ojos y muy poco cuidada", destaca.

Asimismo, son muchos los que aseguran que Ana de Armas es la nueva Penélope Cruz al estar nominada a los Oscars, a lo que Cristina Castaño responde: "Yo no compararía. Son actrices diferentes, cada una con su talento y con su valor".