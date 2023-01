Las últimas noticias que conocíamos del caso de Dani Alves son los pasos que se atrevió a dar su mujer Joana Sanz. que recogían su historia de amor con el futbolista en sus redes sociales. Un claro mensaje con el que podría estar convencida con la presunta culpabilidad de su marido. Desde su ingreso en prisión, Alves ha sido trasladado a otro módulo para asegurar su seguridad y la del centro penitenciario. Ahora se encuentra en en el módulo 13 de la cárcel de Brians 2 en Sant Esteve Sesrovires y, desde allí, ha roto su silencio para hablar de cómo se encuentra viviendo este duro y complicado varapalo.. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", eran las primeras palabras del futbolista brasileño que ha podido recoger el diario 'La Vanguardia'. También el medio citado ha asegurado que Dani Alves sigue sosteniendo que lass que mantuvo con la joven en la discoteca fueronDani Alves se encuentra compartiendo celda con Coutinho, el que fue guardaespaldas de Ronaldinho y portero de algunas salas de fiesta en Barcelona.





La defensa de Dani Alves ha pedido un recurso para salir de la cárcel en libertad provisional. Según han informado fuentes jurídicas, en su escrito, de más de 20 páginas y que se ha presentado este lunes 30 de enero ante el juzgado de forma telemática, el abogado de Dani Alves, para reforzar su defensa, esgrime varios argumentos para desmontar el riesgo de fuga en que se basó la jueza instructora para enviar al futbolista a prisión.