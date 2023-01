Los rumores no han hecho más que rodear a Belén Esteban estos últimos días de enero, y es que su ausencia en 'Sálvame' y el hecho de no tener noticias de ella en sus redes sociales ha dado pie a la especulación: si estaba de baja, si tenía algún problema, incluso si la habían echado del programa de Telecinco... pero nada más lejos: ahora Belén ha reaparecido en su cuenta de Instagram con varias fotos, desvelando así los planes que le han mantenido alejada de Mediaset e incluso de España... porque se ha pegado un viajazo familiar de casi dos semanas a Estados Unidos en el que se lo ha pasado bomba.



La propia Belén, que llevaba desde navidades sin postear nada en su perfil, ha compartido varias fotos en las últimas horas de este viaje: se ha marchado a la costa oeste de Estados Unidos para disfrutar del buen tiempo, de la gastronomía norteamericana y del parque de atracciones 'Pacific Park' de Santa Monica, en el que se lo ha pasado como una niña rodeada de los suyos: "Mucha gente preguntando dónde estaba, hasta decían que me habían echado de Sálvame. Pues no, he estado con toda MI FAMILIA de vacaciones 12 días disfrutando de los míos. Estos días os iré contando ❤️", escribía junto a las fotos.

En el carrusel de fotos que ha subido, se puede ver cómo Belén ha hecho algo de turisteo por la zona, ha visitado el parque de atracciones y ha compartido momentos únicos con su marido, Miguel, y aunque ha anunciado que dará más detalles de este viaje, no ha podido resistirse a colgar más detalles de este viaje: también tuvo oportunidad de acudir a varios conciertos dentro del festival de reggaeton Calibash 2023, donde pudo ver en directo a artistas de la talla de Farruko, Becky G y Karol G, por recomendación de su amiga íntima Eugenia Martínez de Irujo.

Sin duda, Belén está en un gran momento personal y profesional, a punto de superar, tras un año, su accidente en la pierna que le mantuvo meses inmovilizada y que le obligó incluso a pasar por quirófano; también con su empresa, 'Sabores de la Esteban', creciendo cada vez más cada año, y feliz con su nuevo proyecto como actriz.