Este pasado lunes, Kiko Matamoros tuvo que ausentarse de 'Sálvame' por unaComo no mejoraba, el programa decidía que el colaborador acudiese a urgencias porque la cosa era seria. Nada más salir de urgencias, Kiko Matamoros habló con la prensa que se encontraba esperándole y explicó que este susto fue por una razón en específico:

"Me ha ocurrido porque he dejado este fin de semana de fumar y he estado muy nervioso". Este martes 31 de enero Kiko volvía a su puesto de trabajo y más tranquilamente contaba la noticia que se manejaba ayer y que tanto le afectó.

"Se me exploró aquí en Telecinco. Parece que había algo en el electro que no estaba claro y me dijeron que me fuera a urgencia. Yo quiso volver al plató y dar la cara en la medida de mis posibilidades pero me dijeron que no", contaba el colaborador que enseguida se puso en contacto con su novia Marta López Álamo para que le acompañase. Primero fue a casa para ponerse más cómodo y luego al hospital. "Estaba afectada por como estaba yo pero intenté tranquilizarla", decía de su chica.

Telecinco

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

pero en ese momento no me asusté. En urgencia me hicieron un electro y no encontraron ninguna anomalía. La tensión me bajó y me fui al cine", concretaba el colaborador. ¿De qué trataba la información que tanto perjudicaba a Kiko Matamoros y a Marta López? Por lo visto hay alguien que se está encargando de dar una información falsa sobre su chica cuando él estaba concursando en 'Supervivientes ': "varios colaboradores sabían de esta información comprometida. Consiste en decir que Marta ha cometido una infidelidad mientras yo estaba en 'Supervivientes'", y justamente Kiko explica que su novia ese mismo día se encontraba operándose del pecho.y yo nunca le he dado importancia. Tengo fe ciega en mi pareja y me jode porque verdaderamente estas cosas hacen daño".