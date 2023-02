Joaquín el futbolista del Betis ha presentado su nuevo documental 'La penúltima y me voy' después de su éxito en el programa 'El novato' y el jugador del Betis aprovechó para contar una curiosa anécdota de su infancia. "Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, pero si no os gusta me podéis decir qué cagada, pero yo creo que lo vais a disfrutar", aseguraba sobre el nuevo formato de Atresmedia y añadía: "Aquí vamos a ver lo que soy yo, mi familia y mi gente".

En este sentido, el futbolista se ha mostrado tan natural como siempre y ha confesado algunos detallitos sobre su vida. El más curioso, este: "Yo nací con un huevo defectuoso, sin hacer", señalaba el futbolista. Acto seguido, explicaba las medidas que tomó para ponerle remedio: "El médico le dijo que había nacido con este defecto en el huevo. O se veía capaz de ponerme todos los días en la primera luz de la mañana al sol tapadito con el huevo fuera o más adelante pasaría por quirófano", destacaba en el estreno de 'La penúltima y me voy', que consiguió un 18,6% de cuota de pantalla.

Además, el sevillano también ha contado otro secreto: "Yo estuve tomando teta hasta los seis años, ya había un momento que me tapaba porque me daba vergüenza", comentaba. Pero eso no es todo, también ha desvelado lo que le gustaría ser de mayor: "Yo quería ser torero, no lo fui porque mi madre no me dejó", decía.