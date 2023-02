Isabel Pantoja sigue atravesando un mal momento. La tonadillera está baja de ánimos y a pesar de que su familia le ha reclamado en multitud de ocasiones que les visite para ver, sobre todo, a sus nietos, la cantante continúa en el pozo aunque sí ha salido recientemente de Cantora. Una actitud que su hija, Isa Pantoja, ha comentado en el plató de 'Sálvame Deluxe' donde, además, se ha sometido a un test de inteligencia y personalidad.

La relación entre madre e hija siempre ha tenido altos y bajos a lo largo de las últimas décadas, sobre todo, desde que Isa Pantoja es madre. Los conflictos familiares naturales se han acrecentado al recibir el altavoz de las entrevistas y exclusivas que han concedido a lo largo de los años, haciendo que sus problemas se enquistaran incluso en algunos momentos dificultando que se arreglaran con facilidad. Ahora pasan por un buen momento y la joven visita a su madre habitualmente, aunque esto no quita que esté dolida con ella.

Telecinco

Según ha confesado en su entrevista, Isa se encuentra dolida con su madre puesto que no da pasos para acercarse a sus nietos: "A mí lo que me duele es mi hijo, aunque entiendo que ella está pasando por un mal momento, me gustaría que le viese más, si yo no se lo llevo ni lo ve".

La joven es consciente de que su madre está mal anímicamente, "ella no tiene ganas de hacer nada", asegura, "ella sale solo para trabajar" como para hacer la gira americana que empezará en breve. En este sentido, ha dejado claro que ella no tiene la culpa de que su madre no vea, o vea poco a su hijo puesto que, asegura, "demasiado estoy haciendo" para mantener la relación a flote puesto que, apuntaba que "cuando voy a Cantora, ella quiere y me lo hace saber, se lo llevo, cuando ella quiere, no hay problema". Una situación que parece que se alargará en el tiempo.