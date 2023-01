Isabel Pantoja está cada día más ilusionada. Después de haber atravesado un gran número de dificultades en los dos últimos años, la tonadillera parece que poco a poco comienza a salir del pozo en el que se encuentra y que Isa Pantoja llegó a calificar de depresión, sobre todo después de la muerte de doña Ana, la madre de la artista, a la que se le ha sumado en los últimos meses la de su hermano Bernardo, padre de Anabel Pantoja, una depresión que le habría llevado a negociar la venta de Cantora. Ahora parece que la propia Isa Pantoja ha confesado que se encuentra cada vez mejor y es que la futura gira en Estados Unidos parece haberle levantado el ánimo puesto que ahora tiene un objetivo en su día a día: preparar la gira que le hará volver a los escenarios dentro de 15 días, después de un regreso que todo el mundo recuerda.

Instagram

Precisamente estos preparativos de la gira han sido la excusa de Isabel Pantoja para salir de su retiro en Cantora y comenzar a realizar negociaciones con los organizadores de la gira en un restaurante de Córdoba. "Es un placer tenerte, atenderte y conocerte como persona y un honor que hayas elegido @restaurantecasaantonio como tu rincón gastronómico en Córdoba. Muchísima suerte @isabel_pantoja_martin en tu gira, sabemos que será todo un éxito", escribía el restaurante en sus redes sociales.

La comida, aunque se ha publicado justo el día en el que su hijo Kiko le pide un acercamiento, se produjo el pasado jueves, según ha publicado Semana, donde se asegura que se mostró muy cariñosa con todo el personal y que "no se escondió en ningún momento, al contrario". “Se la veía ilusionada y muy alegre, me gustó mucho verla así”, aseguraba un testigo a la revista. A pesar de ello, podemos ver a una Isabel mucho más delgada y que no se separa del tono oscuro en su ropa ni de las gafas de sol incluso en el interior del establecimiento, rasgos que muchos señalan como indicadores del sufrimiento que a día de hoy todavía tiene en su interior tras todos estos años de enfrentamientos, tanto es así que a esta próxima gira su única compañía serán su hermano Agustín y su sobrina Anabel, en lugar de sus hijos.