Marta Riesco se ha tenido que coger la baja tras su fuerte enfrentamiento con 'Sálvame'en directo hace menos de dos días. Este viernes la periodista se incorporaba a su puesto de trabajo en 'Fiesta' y recibía una de las peores noticias que le pueden dar a una reportera. La cadena tomaba la decisión de apartarla de los directos tras su roce con 'La fábrica de la tele', una noticia que provocaba un fuerte ataque de ansiedad a Marta Riesco. La periodista contaba a través de sus redes sociales de las graves consecuencias profesionales que le ha acarreado su enfrentamiento en directo con 'Sálvame'. La reportera explicaba a todos sus seguidores, convertida un mar de lágrimas, que sus jefes habían tomado la decisión de vetarla en los directos de Telecinco. Todo después de su pelea en directo con 'Sálvame'.



Ahora, menos de 12 horas después, nuevamente a través de sus redes sociales, Marta ha desvelado que se encuentra de baja laboral, la tercera en menos de 12 meses y que los médicos le han aconsejado que es mejor que se aparte, de momento, de su lugar de trabajo. Una historia que ha corrido como la pólvora en redes sociales, convirtiendo a la joven en 'trending topic'. Algunos hablan de que el siguiente paso podría ser el despido de Marta Riesco pues hay quien pide su cabeza en la cadena.

Un poco más recuperada y después de agradecer a todo el mundo que se ha preocupado por ella y que le ha mostrado su apoyo. "Desde asociaciones de abogados, a compañeros de profesión....También ha querido hacer una mención especial a Antonio David Flores: "Si no hubiese sido ayer por mi pareja, no sé lo que hubiera pasado".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Estoy sin palabaras ante Marta Riesco, no sé ni que decir de verdad. pic.twitter.com/wyXXLpaYtd — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 4, 2023

La reportera ha explicado que es la tercera baja laboral que le dan por salud mental después de lo que ha pasado, que ella ha calificado de linchamiento. "He aguantado más de lo que se podía imaginar por ser la pareja de quien soy. Mi programa está muy orgulloso de todas las exclusivas y mis reportajes. Pero solo por defenderme de los ataques, han decidido que no haga más directos, que siga con trabajos de redacción. No pasaría nada si fuese porque no están contentos por mi trabajo, pero es una decisión que han tomado porque me he defendido. No entiendo cómo es posible que castiguen a las personas que se defienden y no a las que ataquen".

A pesar de cargar contra la decisiones de la cadena, Marta ha dejado claro que la productora de 'El programa de Ana Rosa' siempre la ha tratado bien porque han apostado por ella.

Finalmente, Marta ha hecho un llamamiento público para que el Gobierno o la Policía la ayuden con todo lo que está teniendo que soportar.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta Riesco pide al Gobierno, la Policía y a Borja Prado Mediaset (no ha tenido suficiente) que tomen medidas y exige vetar a Belén Esteban, Alexia Rivas, Maestro Joao y Cristina Porta en los platós. Fiesta de la comedia 🤣 #APOYOROCIO4F #CrisPorta4F #FiestaT5 pic.twitter.com/OgI4LHFiVf — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) February 4, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su ataque de ansiedad

"Estoy con un ataque de ansiedad nuevo brutal. Como sabéis hace 48 horas los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiese mala, increpándome, riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya lo hicieron", escribía junto a una fotografía para después desvelar el mal momento que está atravesando.

"Empezaron ellos increpándome y haciéndome preguntas sobre mi pareja para hacerme saltar y al final lo hice. Hoy cuando vuelvo a mi programa me comunican que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa. Ellos sí tienen derecho a meterse conmigo, pero yo no. Ahora me han vuelto a comunicar que no vuelva a hacer directos como reportera. De nuevo, los abusadores vuelven a ganar. De verdad, nadie sabe lo que he pasado este año, ha sido el peor de mi vida... cuando te insultan, te vejan, te ridiculizan. Al final todo se reduce a que yo me vaya y me quede callada ante los ataques. Solo he querido seguir trabajando, dando exclusivas y trabajando. Y ahora es a mí a quien se me castiga", ha explicando para pasar a hablar del acoso que ha tenido por parte de German y los carteles que han colgado en los baños de la cadena para que todos se riesen de ella.