Marta Riesco se ha roto por completo y ha sufrido un grave ataque de ansiedad. La periodista contaba a través de sus redes sociales de las graves consecuencias profesionales que le ha acarreado su enfrentamiento en directo con 'Sálvame'. La reportera contaba a todos sus seguidores, convertida un mar de lágrimas que sus jefes habían tomado la decisión de vetarla en los directos de Telecinco. Todo después de su pelea en directo con 'Sálvame'.

Sin miedo a nada, como dice su canción, Marta se ha armado de valor para hacer público los motivos por las que ya no la veremos en sus divertidos directos de la cadena. A pesar de que ella ha explicado los motivos que le llevaron a enfrentarse en directo con Cristina Porta, desde la cadena han considerado que lo mejor es que Marta no vuelve a trabajar en los directos de Telecinco.

"Estoy con un ataque de ansiedad nuevo brutal. Como sabéis hace 48 horas los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiese mala, increpándome, riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya lo hicieron", escribía junto a una fotografía para después desvelar el mal momento que está atravesando.

"Empezaron ellos increpándome y haciéndome preguntas sobre mi pareja para hacerme saltar y al final lo hice. Hoy cuando vuelvo a mi programa me comunican que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa. Ellos sí tienen derecho a meterse conmigo, pero yo no. Ahora me han vuelto a comunicar que no vuelva a hacer directos como reportera. De nuevo, los abusadores vuelven a ganar. De verdad, nadie sabe lo que he pasado este año, ha sido el peor de mi vida... cuando te insultan, te vejan, te ridiculizan. Al final todo se reduce a que yo me vaya y me quede callada ante los ataques. Solo he querido seguir trabajando, dando exclusivas y trabajando. Y ahora es a mí a quien se me castiga", ha explicando para pasar a hablar del acoso que ha tenido por parte de German y los carteles que han colgado en los baños de la cadena para que todos se riesen de ella.