Hace una semana Alejandra Rubio desvelaba que había puesto fin a su relación sentimental con Carlos Agüera, el joven malagueño con el que llevaba más de un año de noviazgo y que había dejado todo para mudarse a Madrid y comenzar una nueva vida junto a ella. La hija de Terelu le explicaba a Emma García en 'Fiesta' que el motivo de su separación no había sido otro que la distancia y la diferente forma de ver la vida que ambos tienen. Alejandra Rubio dejaba claro que existe un gran amor entre ellos, pero que finalmente habían decidido tomar caminos por separado.

Un duro varapalo también para su madre que desvelaba en 'Sálvame' lo duro que había sido para los dos dejar la relación. "Alejandro y Carlos se pasaban el día llorando antes de dejarlo", explicaba Terelu, para luego decir que ella había cogido mucho cariño a este joven y que esperaba que en un futuro podrían darle una nueva oportunidad al amor.

Con las cosas mucho más asentadas, Alejandra volvía a sentarse en 'Viva la vida' para contar cómo se encuentra tras su dramática ruptura. "Me resulta difícil hablar de esto porque nos queremos mucho, he sido muy feliz con él y me llevo genial con su familia. Igual que él con la mía, pero estas cosas pasan. Nos llevamos genial y en ese sentido estoy muy contenta. No ha pasado nada malo entre nosotros, pero sí que es verdad que yo soy de una ciudad, él de otra, y yo pertenezco a un mundo que a él no le gusta nada".

Alejandra explica en qué punto se encuentra la relación entre ellos y si existe o no posibilidad de reconciliación:"Él ha vuelto a Málaga con su familia, estamos bien pero nos echamos de menos, yo a él y él a mí también". En ese momento Luis Rollán contaba como antes de comenzar el programa, Alejandra había hablado con su ex. "Sí, es verdad", comentaba la joven y es que la colaboradora de televisión ha dejado claro que ante todo son amigos.

Alejandra asegura que por el momento no se plantean retomar su relación, pero también explica que en su opinión "la vida da muchas vueltas y nunca se sabe".