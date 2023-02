A Laura Madrueño le queda poco para poner rumbo a Honduras 2023, y a modo de precalentamiento, la periodista ha lanzado su nuevo podcast 'Huracán Madrueño', "su antesala a lo que le espera en Supervivientes". Y allí varios concursantes le han dado una serie de consejos para que su estancia en la isla sea de lo más llevadera posible.

La chica del tiempo está entrevistando a varios presentadores del reality y también a algunos de los concursantes que han pasado por Honduras. En el último episodio de su formato, Madrueño daba la bienvenida a Marta Peñate -exconcursante de 'SV' y de 'La isla de las tentaciones'-, Tania Medina y Alejandro Nieto -ganador de la última edición contra Melissa Pinto en la final-.

Los cuatro comentaban el concurso y los tres ex participantes no han dudado en hacerle un par de advertencias a la nueva presentadora -recordemos que en esta nueva edición, Lara Álvarez no estará en Honduras-. "A la presentadora sí que le afectan los mosquitos porque en la misma zona de juegos hay muchísimos mosquitos y te pican", explicaba Marta Peñate, a lo que la canaria Tania Medina le agregaba que "los mosquitos son para todos" ya sean concursantes, presentadores o cámaras.

Twitter

Por su parte, Alejandro Nieto ha ido más allá le ha indicado algo con lo que tendrá que tener precaución Laura Madrueño durante su estancia: "Ten cuidado, Si te echas mucho perfume o te pones colonia, los mosquitos van hacía el olor, así que ten cuidado", explicaba. Además, el ex participante de la isla recordaba como se encontraba Kiko Matamoros en su paso por 'Supervivientes' lleno de picotazos de mosquitos. También le ha dado a la presentadora otro consejo: ponerse crema solar.