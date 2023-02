Este martes 7 de febrero, 'El Hormiguero' acogía a las actrices Miren Ibarguren y Pepa Charro. Las intérpretes acudían al programa para hablar de 'La novia de América', la nueva comedia que protagonizan juntas que llegará a las salas de cine españolas el 17 de febrero. A parte de lo laboral, en la entrevista hemos podido conocer otras facetas de las actrices, unas curiosidades de lo más divertidas. Las historias de Miren Ibarguren son míticas ya en 'El Hormiguero'. La actriz acaba de ser mamá y aunque "se ha vuelto más emocional", el toque humorístico no lo ha perdido para nada.

Nada más dar a luz, a Miren se le ocurrió hacer una broma a los amigos y familiares que fueron a verla al hospital. "Hice una bromilla si, ya la conté y la gente se ha mosqueado un poco porque la gente se mosquea por todo. Yo tengo un amigo, Nacho Díaz que hace efectos especiales, nominado la Goya por cierto, y dije '¿Qué puedo hacer para hacer una broma cuando vengan a ver al niño al hospital?' Y le encargué como una carita de persona de silicona que se pone en la piel y parece de verdad", contaba la actriz dejando a Pablo y a su compañera con la boca abierta.

Instagram

"Al final me dio pena y no se lo hice al niño en el hospital porque me dio cosa, claro, la vida real no es lo mismo que mi cabeza. Cuando ya el niño estaba en casa lo hice un poquito'", nadie le creyó en la broma menos una persona,que le dijo llorando: "no pasa nada, casi no se nota, pero sabes que le vamos a querer igual", generando unas risas entre el público.