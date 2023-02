Ana Obregón ha matizado las palabras de Alessandro Lequio sobre las donaciones que ha recibido la Fundación Aless Lequio. El pasado 3 de febrero, la actriz presentaba la fundación que ella y el colaborador de 'El programa de AR' han creado y que lleva el nombre de su hijo, fallecido en mayo de 2020, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer, concretamente, del Sarcoma de Ewin, enfermedad que padeció su hijo. Alessandro Lequio no pudo asistir porque, tal y como él mismo desveló, "estaba renqueante. Tenía 39 de fiebre y consideré necesario y prudente quedarme en casa".

El italiano alabó la labor de Ana Obregón al frente de la fundación. "Yo no sé hablar de mi hijo y no lo voy a hacer. Para eso está Ana que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio. Ana es mucho más valiente que yo, y ya está", dijo Alessandro. Pero en su intervención también habló de la única donación que habían recibido para poner en marcha este proyecto solidario. Unas palabras con las que no está de acuerdo Ana.

"Mi amigo Manolo Godia, que no solo fue el que organizó todo lo relativo a la fundación sino que nos presentó a este maravilloso donante, Aurelio Palomo, que dejó en su testamento la única donación que de momento hemos recibido y que ha permitido poner en marcha la fundación", dijo el colaborador televisivo, unas declaraciones que también colgó en sus redes sociales.

A través de esta red social, Ana le ha dicho que se equivocaba. "Dado, te echamos de menos. Sé fuerte para ayudar a los demás en nombre de Aless. Lo único que te has equivocado es en decir que es la única donación, yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 € necesarios para abrir una fundación. Lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Ayudar y salvar vidas", le ha corregido la actriz.

Han sido muchos los que daban la razón a Ana y otros muchos que le recriminaban su comentario, ya que lo que entendieron fue que Lequio se refería a donación externa no a lo que habían donado ellos dos.