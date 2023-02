Ana Obregón ha conseguido su gran sueño: crear la Fundación Alessandro Lequio. Después de dos años de luchas legales para dar origen a la fundación en honor a la memoria de su hijo con el único objetivo de luchar para la investigación del cáncer, concretamente, del Sarcoma de Ewin. "Para mi estar en esta vida es seguir simplemente el legado de mi hijo, sino no estaría. Y su mayor sueño en su vida era ayudar a los demás", ha asegurado Ana Obregón en la presentación en la que no ha estado Alessandro Lequio, el gran ausente de la presentación.

Una ausencia que la propia Ana Obregón ha lamentado puesto que el papel del conde también ha sido esencial para poner en pie esta fundación no solo anímicamente sino también económicamente. Así, en declaraciones a los periodistas ha dado los motivos por los que no ha podido acudir.

Gtres

Mientras que la ex mujer de Alessandro Lequio respondía a los periodistas en el photocall, ha lamentado que no hubiera podido acudir confesando que se encuentra enfermo de COVID: "está malísimo en la cama", ha asegurado. Pero su baja por enfermedad no ha hecho que esté ausente del todo puesto que su amigo, Manuel Godia, que también forma parte de la fundación ayudando con los temas legales, ha leído un mensaje enviado por él: "Álex se lo merece todo", ha empezado, "Esta es la razón por la que estamos aquí: poner en marcha la fundación que lleva su nombre y que tiene por objeto algo muy sencillo, hacer lo que a Álex le gustaría hacer. Y eso es a lo que vamos. Mi hijo siempre ha sido un idealista, ideas y sueños nunca le han faltado. Ahora, desde aquí, lo vamos a hacer realidad".

El papel de Alessandro ha sido clave en poder poner en marcha esta fundación y es que gracias a su intervención se consiguió la sede de Madrid en la que estará situada, además de la ayuda del abogado Manuel Godia quien intermediaba en la donación de Aurelio Palomo quien dejó una gran cantidad de dinero en su testamento. "Sabéis que estoy hablando de lo que no me gusta hablar, y por eso permitidme que termine dándoos las gracias por vuestra presencia y sobre todo por vuestro compromiso y apoyo a Álex", ha terminado.