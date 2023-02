Más de medio siglo hace que Izaskun Uranga y sus hermanos fundaron el grupo Mocedades. Han pasado muchas cosas tras los abandonos de Sergio y Estíbaliz, en un principio, o la formación del Consorcio. A día de hoy, hay tres formaciones con miembros que han pasado por Mocedades. Por un lado, El Consorcio (Iñaki, Estíbaliz, Amaya Uranga y Carlos Zubiaga), y por otro, el Mocedades de Izaskun y el de Javier Garay. Lo cierto es que han hecho historia en la música y continúan cosechando éxitos. Ahora se cumplen cincuenta años del éxito de 'Eres tú', tema con el que dejaron a España en segundo lugar en Eurovisión en el año 1973. Por eso mismo, Mocedades (el liderado por Izaskun), ha grabado un disco de colaboraciones con artistas como David Bisbal, Ana Torroja y Plácido Domingo, que canta el mítico tema. Además, ha recibido el Premio Estrella del Siglo del Instituto Latino de la Música, que recogió la fundadora del grupo en el Ateneo de Madrid, donde pudimos hablar con ella.

Esto es un reconocimiento a vuestra trayectoria. ¿Cómo describirías todos estos años?

No soy capaz de resumirlo, porque son muchos años. Es un reconocimiento por algo que has hecho y sabes que lo has hecho. En mi caso, soy la única mujer que ha estado 56 años consecutivos dentro de la misma agrupación. Yo lo fundé con mi hermana Amaya, y no me he movido.



¿Has tenido la tentación de abandonar en algún momento?

No. Yo siempre digo que mis amores son: mi hija, mis nietas y Mocedades. Yo tenía mucha pena porque era una cosa que estaba muy conseguida, y pasamos por una época muy difícil porque murieron dos miembros. Fue todo duro.

Por eso mismo, en esos momentos me pregunté si merecía la pena.

Todavía os consideran en algunos sitios los ganadores de Eurovisión.

Lo que a mí me encantó es que ganamos a Inglaterra, a Cliff Richard. Eso fue la pera.

¿Te acuerdas de la primera vez que cantaste 'Eres tú' en Eurovisión?

Sí, perfectamente. Y me acuerdo del vestido que me pusieron.

Yo siempre he sido muy informal y me pusieron un vestido de niña bien. Era rosa con tablitas y no me gustó nada. Me acuerdo del día de Eurovisión. Pero me gustó el día que la ensayamos.

Imagen de Mocedades, en los ensayos de Eurovisión en 1973. En la que Izaskun lleva el vestido rosa que recuerda porque no le gustó nada. Ana Ruiz/HEARST

Porque hubo un rifirrafe en la productora, pero nosotros no entramos en eso. Esta canción, 'Eres tú', salió de Calderón y de otro compañero, porque unieron dos canciones. Nunca he contado esto. En Estados Unidos estuvo siete semanas seguidas en el primer puesto de las mejores canciones, pero en castellano. Y eso, que también estaba grabada en inglés.

Habéis grabado con Plácido Domingo. En un momento para él complejo y delicado.

Es que todavía no ha ido a un juicio. Mientras que exista la presunción de inocencia, no se pueden hacer condenas paralelas. Nosotros nos dedicamos a cantar y tenemos la enorme fortuna de cantar con una de las enormes voces que ha dado la lírica a nivel mundial. Puede tener polémica, pero nosotros le admiramos como cantante. Nosotros ya habíamos grabado con él antes otra canción. Plácido Domingo es un grande. Además, nosotros llevamos con este proyecto tres años y no sabíamos que iba a saltar una polémica.

Los componentes del Mocedades de Isazkun posan orgullosos con el galardón: Jose Mari Santamaría, Idoia Uranga, Toni Menguiano, Rosa Rodríguez, Izaskun Uranga y José Miguel González. Ana Ruiz/HEARST

Os tenemos que preguntar por esos dos Mocedades.

Nosotros tenemos los derechos de Mocedades. No necesitamos polémicas. Esto ha sido un trabajo como de hormigas. Entendemos que ahora que nosotros estamos grabando con nombres de talla internacional, que haya gente que se quiera subir al carro. Cada uno sabrá cómo mueve sus cosas, pero los mismos trenes han pasado para cada uno de nosotros.

¿Te llevas bien con tus hermanos?

Mi hermana Amaya estuvo comiendo en casa ayer. El tema está en que son muchos años y te vas quemando. Muere gente que a cada uno le ha tocado más cerca, y eso te aleja mucho más. Antes terminábamos las comidas cantando. Ahora las terminamos con charlas.

¿Piensas en la retirada?

No. Hasta que el cuerpo aguante. Yo soy un Ferrari con carrocería de 600.