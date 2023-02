Amparo Larrañaga acudía este miércoles 8 de febrero a 'Espejo Público' para hablar por primera vez del diagnóstico que había recibido hacía unos meses. Hace mucho que la actriz no se deja ver por programas de televisión pero no quiere decir que no tenga sus proyectos laborales. En concreto, la intérprete se encontraba haciendo una obra de teatro cuando tuvo que dejarla por problemas de salud. "Has estado mucho tiempo apartada de la vida pública, me dicen por problemas de salud", le indicaba Susanna Griso. Amparo no ha tenido ningún problema y se abría en canal para contar su complicada situación.

En realidad no ha sido un tiempo largo, pero ha ella se le ha hecho eterno, "sobre todo para su familia". "Sencillamente, lo que me pasó fue que yo estaba haciendo una obra de teatro, a la que ahora vuelvo, y de pronto vas al cardiólogo porque tienes la tensión alta y acabas en un quirófano", empezaba contando. "Resulta que un equipo de médicos maravillosos... me escucha y me dice te voy a hacer unas pruebas más aparte de las de la tensión y resulta que tenía una insuficiencia mitral severa que requería de una cirugía". La presentadora, al hilo de lo que contaba la invitada, apuntaba que había "muchísimos casos" y que era la principal "causa de muerte de las mujeres".

La presentadora ha empatizado mucho con la actriz, ya que le pilla muy de cerca el caso, y es que la hermana de Susanna Griso falleció por dicha causa. "No sabíamos que tenía un problema y a raíz de esto nos hemos hecho pruebas todas las hermanas y dos han detectado problemas, así que aprovecho esta entrevista para recomendar a todas las mujeres que nos miremos la válvula mitral, que es algo que no siempre funciona bien". El miedo se apoderó de la actriz y le confesaba a la presentadora que la noche antes de la operación sintió una angustia terrible: "Eché a todos de la habitación porque quería romperme, llorar, estuve horas llorando".