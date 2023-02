Instagram

En 'Sálvame' se ha vuelto a liar, y en esta ocasión las protagonistas han sido Lydia Lozano . Enseguida Carmen Alcayde recibía la misma información y desvelaba en el pulpillo que se trataba de Lydia Lozano. Ahora el local es un after, pero supuestamente cuando Lydia y su marido acudieron era una local de intercambio de parejas.Los colaboradores alucinaban y no dudaban en llamar a su compañera a ver que decía sobre esta información. La propia Carmen Alcayde era la que se ponía en contacto con Lydia pensando en que esto quedaría como una anécdota más de todo lo que pasa en el programa pero la cosa se ha torcido hasta llegar casi a un ataque de ansiedad.explicaba Carmen cuando ha conseguido hablar con su compañera: "Dice que ella no lo hubiera hecho conmigo. Yo pensaba que estaba allí porque era una fiesta, no es ilegal ni nada, no pensaba para nada que fuera así".

Charly, el marido de la colaboradora también le mandaba un mensaje a Alcayde muy disgustado: "Ya tienes una amiga menos". Carmen ha roto ha llorar porque no pretendía que esto llegara tan lejos y se arrepentía de no haberla llamado antes de dar la noticia. Lydia Lozano entraba en directo y desmentía todo. "Nos conoces a Charly y a mí, yo fui a un cumpleaños y me fui a las once de la noche, este señor está diciendo que voy sin mi marido, que se quite la máscara y que me diga cuántas veces he ido y con los tíos que he ido".

De hecho, contaba que en aquel momento estaba escayolada y fue allí porque se celebraba el cumpleaños de una amiga, dueña de ese local: "Tenías que haberte subido al pulpillo a decir que es mentira pero no has tenido los huevos de hacerlo, yo por ti hubiera dado la cara", se quejaba Lydia.