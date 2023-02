Carmen Alcayde ha servido show en el plató de 'Sálvame' y ha terminado volando por los aires en pleno directo. Todo comenzaba cuando su compañero de programa Alonso Caparrós, hablando de la familia de las Campos tras desvelar cómo fue su relación con Terelu, ha hecho una alusión a Elvis Presley, poniéndole como ejemplo en su enfrentamiento con Terelu: "¿Por qué es noticia e interesa Elvis? ¿Porque era el rey del rock e inventó la música... o porque era un tío que terminó como terminó? Por las dos cosas, y habrá gente que le encante y se disfrace de Elvis Presley por la parte buena, y habrá gente como vosotros a los que les interesa la porquería", expresaba el colaborador de 'Sálvame'.

Aprovechando la situación, desde el control de realización interrumpían su discurso para poner la mítica canción del rey del rock 'Jailhouse Rock' y, acto seguido, el plató del programa se convertía en una auténtica pista de baile. De esta forma, Alonso Caparrós no dudaba en mover sus caderas al ritmo del pegadizo tema mientras que Carmen Alcayde -que se acaba de mudar a su nueva casa tras contarnos que se divorciaba de su marido- le acompañaba con sus pasos de baile... sin saber que iba a terminar, literalmente, volando por los aires.

Poco a poco, la cosa se iba animando hasta el punto que Caparrós, poseído por el espíritu de Elvis, cogía a la valenciana en el medio del plató para bailar y la elevaba por los aires sin que ella se lo esperara, dándole vueltas como una peonza y a punto de enseñar las bragas por culpa de su corto vestido. Mareada, Carmen Alcayde terminaba de bailar: "Te crees que soy acróbata? Que soy una persona mayor, aún no estoy preparada. ¡Casi me matas!", se quejaba, a lo que Caparrós le replicaba: "¡Pero mira que guapa te has quedado desmelenada!". Sin duda, un momento que Carmen va a tardar en olvidar. Quizá el siguiente baile con Alonso se lo piense dos veces...