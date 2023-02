Está claro que a Yulen Pereira no se le cae la (nueva) casa encima, y es que el chico apenas pasa por allí últimamente entre trabajo, eventos, viajes y salidas varias. Mientras Anabel Pantoja se ha marchado a Estados Unidos para trabajar con su tía como su asistente en su gira, su novio no está perdiendo el tiempo, y nada más embarcar ella en el avión, Yulen se marchaba de fiesta. Como lo lees: el ex superviviente recibió una invitación para acudir a la fiesta de presentación del festival 'OMG! LaLiga Music Experience', que tendrá lugar en Madrid el próximo 16 de junio, y hasta allí se desplazó para disfrutar de la noche.



Debido a las pocas fiestas a las que puede ir por su trabajo como esgrimista olímpico, Yulen aprovechó bien la velada en el centro gastronómico 'Platea Madrid', y dejó buena constancia de ello en su cuenta de Instagram. Coincidió allí con varios amigos y conocidos, como Amor Romeira y el primo de su novia Manuel Cortés Bollo, pero sin duda con quién le hizo mucha ilusión reencontrarse fue con Nacho de Borbón y Anuar Beno, ex compañeros de 'Supervivientes 2022'.

Instagram

Previo a la fiesta, Yulen no perdona un día sin entrenamiento, y también dejó las pruebas en Instagram. El novio de Anabel ha visto un filón en las redes sociales y cada vez está más a gusto subiendo contenido de su día a día como todo un influencer, y ya le han caído algunos compromisos publicitarios con marcas deportivas con los que ganarse un extra. Además, también está cada día más integrado en la familia, aunque le faltaría por conocer aún a Kiko Rivera. Por otro lado, ya conoce también a Isabel Pantoja, algo que confirmó con un "todo bien" cuando los reporteros le preguntaron en el acto cómo había sido ese primer encuentro, por lo que parece que ya tendría el beneplácito de la tonadillera como novio de su sobrina.