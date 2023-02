Jessica Bueno ha hecho su desfile más especial. La modelo anunciaba hace unos días que estaría en los Premios Goya 2023, mostrando los tratamientos estéticos a los que se estaba somentiendo para presumir de piel en un día tan especial. Y por fin, hemos visto a la sevillana en la gran cita del cine español. Y lo ha hecho con un diseño espectacular y sexy en color negro que resaltaba su espectacular figura. "Disfrutando de mi primera vez en los Goya", ha escrito la modelo, que daba las gracias a Casmara por hacer posible este momento.

Jessica, que puede presumir de ser de las mejores vestidas de la gala, pone así un momento festivo en su vida, cuya faceta personal dio un giro hace unos meses. Fue el pasado noviembre cuando sorprendió la noticia de la separación de la modelo y el futbolista Jota Peleteiro tras 10 años de relación y 7 de matrimonio. Días después, él compartía un comunicado anunciando el divorcio: "Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible".

No han sido unos meses fáciles para Jessica, que se ha volcado en sus hijos y en sus proyectos profesionales. Ha retomado su carrera como modelo, desfilando en SIMOF 2023, la de influencer; y ha presentado su agencia de comunicación y eventos, Birya Studio, de la que es cofundadora.