Lydia Lozano se ha enfrentado a toda la polémica que le envuelve sobre los locales de intercambio de parejas. Ayer miércoles 8 de febrero, el programa tenía un testimonio que aseguraba ser testigo de haber visto a un colaborador junto a su pareja en un local de intercambio de parejas. Enseguida Carmen Alcayde recibía la misma información y desvelaba en el pulpillo que se trataba de Lydia Lozano. La bronca entre Lydia y Carmen no se hizo esperar. Este jueves Lydia Lozano se sentaba en el plató y desmentía todo lo que decía el testigo.



"Yo lo tengo muy difícil. Si me cabreo porque me voy a cabrear si no es verdad. Si me rio es que le estoy quitando hierro al asunto", comenzaba contándole tranquilamente a Jorge Javier. La colaboradora ha reconocido que fue a ese sitio porque era una fiesta privada para celebrar el cumpleaños de un amigo. "Solo he ido un día, cuando me rompí el radio y me fui a la hora y media. No me lo pasé bien y no estuve hasta las 3 de la mañana. Me tome una cerveza y me fui a casa. No se había inaugurado como sitio de intercambio", matizaba.

20th Century Studios

Ayer, Carmen Alcayde era la que se ponía en contacto con Lydia pensando en que esto quedaría como una anécdota más de todo lo que pasa en el programa pero la empeoraba. Esta tarde, aunque finalmente han hecho medio las paces, la tensión no desaparecía del todo. "Yo me conozco todos los garitos de Madrid y he ido a buscar famosos (a los de intercambio). El cabreo de Charly es cómo lo cuenta Carmen, porque ella sí que nos conoce, no al testigo".

Aunque Lydia Lozano, en el pódcast de 'Nos hemos liado', de Mtmad, aseguraba que había tenido mucho líos con algunos hombres, nunca se refería a cuando estaba casada con Charly. "No tengo necesidad de esto jueguecitos".