Gisela ha reconocido lo que era un secreto a voces que entre ella y David Bustamante hubo algo más allá de una amistad en la primera edición de 'Operación Triunfo'. La cantante ha hablado de todo lo que pasó en la famosa Academia en una entrevista para la televisión catalana, en la que acabó reconociendo lo que muchos sospecharon en aquel momento. Entre ella y su compañero de programa, David Bustamante, hubo algo más que una amistad.

"Pasaron cosas. Éramos jóvenes, con las hormonas revolucionadas", explicaba reconociendo que en su momento no quisieron hablar del tema porque preferían que se les conociera por sus éxitos profesionales y no por sus líos amorosos.

AMC

Por eso durante su paso por la Academia y posterior gira decidieron guardar en secreto que entre ellos "pasaban cosas". Gisela ha explicado que entre ellos hubo una relación que incluso se mantuvo tras la salida de la academia. La cantante no lo ha reconocido abiertamente, pero tampoco ha negado que entre ella y Bustamante hubieran existido relaciones sexuales dentro de la academia: "Esas cosas yo no las voy a decir".

Gisela ha explicado que la razón por la que ella como Bustamante decidieron mantener en secreto su relación era porque "queríamos que se nos conociera y se hablara de nosotros por nuestra profesión, no por otros asuntos".

La cantante ha llegado incluso a bromear con la idea de hacer ella también una canción con Bizarrap a lo Shakira: "No es que haya reproches, pero siempre hay cositas que explicar...". Y es que parece que la de Bisbal y Chenoa no fue la única relación sentimental dentro de la Academia. También ha aclarado que a día de hoy no mantiene "ninguna" relación con el cantante. Todos se han tenido un gran apareció, pero que no se ven asiduamente.