Ana María Aldón ha sido la primera en reaccionar a la gran noticia: su hija Gema es la primera concursante confirmada de Supervivientes. La joven, que ha acaparado multitud de titulares en cada una de sus apariciones públicas por sus declaraciones polémicas en las que no se ha callado nada en los últimos meses lo que hace que sea un gran fichaje para el concurso. La hija de Ana María tiene un gran potencial para generar contenido y tampoco en encontrar defensor en plató: podría ser su madre o su nuevo novio.

La joven tomará el testigo de esta forma de su madre, quien concursó en la edición de 2020 sino que dejó un gran sabor de boca en todos los sentidos potenciando su imagen pública a lo que es ahora. Una situación que podría repetirse con Gema Aldón pero, ¿a qué precio? Y es que Ana María se ha mostrado muy preocupada por su hija.

Telecinco

"Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete. Es una experiencia muy dura, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Ella está muy nerviosa, pero también está contenta", ha asegurado la ex concursante quien teme que su hija pase más penalidades de lo que pasó ella en el momento de enfrentarse al reto. "Es una convivencia con muchas personas en una situación extrema. Espero que la disfrute".

No obstante ha señalado cuál es el gran temor que tiene con respecto a su hija mayor: "Me da miedo que ella está muy delgada. Me da miedo que tenga problemas de estómago. Eso lo primero".