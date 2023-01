Finalizado el año más difícil de Ana Rosa Quintana, nos reunimos para hacer balance de lo que han supuesto para ella y su familia esos doce meses, en los que ha tenido que lidiar con un cáncer de mama que la mantuvo alejada de la televisión, dedicada como estaba a hacerle frente a la enfermedad, que ha superado con éxito. Un trance difícil que puso a prueba su confianza en la Medicina, del que ha salido fortalecida, con unas ganas enormes de seguir haciendo su trabajo en las mañanas de Telecinco, apoyada por la audiencia durante los 18 años que lleva al frente de 'El programa de Ana Rosa', y que celebrará con todo su equipo como corresponde el próximo domingo 8 de enero. Todo un récord en un medio como la televisión que no se caracteriza precisamente por la duración de sus programas.



La presentadora ha desvelado que, en cuanto ha podido, ha hecho un viaje con la familia. Se lo debía después de un año tan complicado marcado por su lucha contra el cáncer que ha padecido: "Este año hemos pasado unas navidades casi como cuando era adolescente, porque hemos aprovechado para hacer un viaje a Tailandia toda la familia, mis tres hijos, mi marido y yo", nos ha confesado. Un año en el que ha aprendido mucho, pero ni con todo el sufrimiento que ha pasado lo borraría de su vida: "Dentro de todo, he tenido bastante suerte, han salido bien las operaciones, el tratamiento, no he tenido efectos secundarios, he tenido compañía, mucho cariño, y por otra parte ha sido muy emocionante".

Beatriz Velasco HEARST

Ana Rosa no ha escondido nunca sus ganas de volver al trabajo, y confiesa que volver ha sido casi como un regalo, o más bien un premio, por lo que en cuanto pudo se reincorporó: "Ya estaba bien, estaba recuperada, había pasado mi primera revisión, yo he estado sentada en este sofá viendo la vida pasar, mientras mis hijos se iban al colegio, y aunque las amigas te visitan, quedas a desayunar, vuelves aquí y tu vida es otra. Yo he trabajado toda la vida y quería recuperar mi vida, que también es sanador. Para mí, madrugar es un premio, poderme levantar todos los días para ir a trabajar, es lo mejor que me podía pasar".

Puestos a sincerarse, Quintana no ha escondido tampoco cómo se ha cuidado durante el proceso de curación, en el que ha estado muy pendiente de su salud mental: "Hay que cuidar que no se te vaya (la cabeza), hay que estar ocupada, hacer cosas. Ahí donde tú estás era mi sitio, y esos son los libros que aún no he leído. Había días que no me apetecía moverme del sofá porque me habían dado la quimio, estaba un poco más cansada, pero yo no he dejado de hacer deporte y de cuidar la alimentación, basada en una dieta supernatural".

Ana Rosa Quintana se sincera en una entrevista con Rosa Villacastín para Diez Minutos Beatriz Velasco HEARST

Ella sabía que iba a sorprender con su cambio de look con el pelo corto y rubio, pero era algo que tenía en mente, un cabio radical que se adelantó en el tiempo y que decidió no posponer. Sabe que el mañana no está asegurado: "Siempre dije 'cuando deje la tele me voy a cortar el pelo cortito y me voy a teñir de rubio'. Han sido las circunstancias, yo aguanté el pelo casi hasta el final, pero las cuatro últimas quimios eran distintas. Me lo dijo el doctor Antonio González, mi oncólogo. El primer día que llego al baño, y me quedo con un mechón en la mano, decidí afeitarme la cabeza", ha contado, un momento al que cualquier mujer tiene que echar el valor de su vida: "No quería pasar por ese momento de ver que se te caen los mechones", ha reconocido.

Su marido, su pilar fundamental

"Juan ha sufrido mucho, no lo ha dicho ni lo ha demostrado, pero adelgazó un montón, más que yo, supongo que es un esfuerzo tener a una persona, en este caso a mí, de la que no han dejado de preocuparse ni los chicos ni Juan ni mis amigas", nos ha confesado, y ha añadido feliz al pensar en él: "Me ha hecho sentir la mejor del mundo, cuando me puse de rubia me decía: tienes una cabeza preciosa, es verdad que mala cara nunca he tenido, ni mal color, pero cuando se cae el pelo y las pestañas...".

