Alba Díaz se postula como concursante de la nueva edición de 'Masterchef Celebrity'. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal ha demostrado que no se le dan nada mal los fogones. Y lo ha hecho con la mujer de su padre, Virginia Troconis, como 'pinche'. La influencer está pasando unos días en la finca de su padre en Sevilla y ha aprovechado para preparar una de las recetas favoritas de Virginia y de toda la familia: tarta de dulce de leche.

El pasado septiembre, la venezolana publicó el libro (Editorial Planeta), junto a dietista Pablo Ojeda. Una guía con consejos prácticos, experiencias personales y una selección de recetas para chuparse los dedos, entre ellas la tarta de dulce de leche, su favorita, porque además de estar deliciosa, se la enseñó su abuela. "Nos encanta la tarta de la abuela de Virginia. Es un ejemplo de que cuando comas algo disfrútalo. No pasa nada porque esté hecho con mantequilla. Esta tarta tiene de todo. No te la comas todos los días, pero la puedes hacer un día y ese día disfrútala", nos contó Virginia.

Instagram

Alba y Virginia se lo han pasado de maravilla preparando este postre. No es fácil cocina a cuatro manos, pero la mujer y la hija de 'El Cordobés' han difrutado y eso se nota en el vídeo que la influencer ha publicado en sus redes. "Espero que os guste. Es la receta de la abuela de Vir! Hacedla con cariño", escribe Alba en sus redes, junto a los ingredientes y el paso a paso.

Instagram

RECETA DE TARTA DE DULCE DE LECHE

INGREDIENTES

6 huevos; 250 g de mantequilla; 1 taza y media de azúcar; 2 tazas de harina de repostería; 3 cucharaditas de levadura en polvo;1 lata de leche condensada; 1 taza de leche entera o una taza de agua y 6 cucharadas de leche en polvo; 1 cucharada de extracto de vainilla.

PREPARACIÓN

Precalentamos el horno a 175 grados. Batimos la mantequilla (muy bien) y vamos agregando poco a poco el azúcar. Mientras, para hacer el dulce de leche, ponemos una lata de leche condensada al baño María. No teníamos lata así que hemos puesto la leche condensada en dos botecitos.

A la mezcla de la mantequilla y el azúcar, añadimos las 6 yemas (poco a poco). Y mientras eso se bate, preparamos la leche: 1 taza de agua y 6 cucharadas de leche en polvo. Batimos. A la leche, le echamos un chorrito de vainilla.

Volvemos a la mezcla y empezamos a agregar la harina y la leche. Un poco de harina, un poco de leche y así hasta acabar en harina. Las 6 claras se baten, a punto de suspiro, y de forma envolvente se le agrega a la mezcla (Virginia me dice desde pequeña que no puedo mirar porque si no no sube). Finalmente, agregamos levadura.

Instagram

Preparamos el molde. Y al horno 1 hora. Cuando el dulce de leche esté listo (que tenga un color marroncito) lo sacamos del agua. Sacamos el bizcocho, y con un hilo lo partimos por la mitad. Agregamos el dulce de leche en medio y por arriba.