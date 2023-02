Tamara Falcó e Íñigo Onieva han protagonizado un beso de película. La marquesa de Griñón ha acaparado todo los flashes a su llegada al desfile de Pedro del Hierro en la MBFW de Madrid. La marquesa de Griñón avisó hace unos días que el desfile estaría lleno de sorpresas, pero lo que no sabíamos es que la noticia estaría en el 'front-row' y no en la pasarela. La hija de Isabel Preysler, que ha colaborado en los diseños para la próxima temporada, posó junto al director creativo de la firma, Nacho Aguayo. Sí, cambió a su prometido, Íñigo Onieva, por el modista, pero fue solo por unos minutos. En seguida llegó el plato fuerte: Tamara Falcó e Íñigo Onieva posando juntos y derrochando amor en la pasarela.

La pareja estaba algo nerviosa pero todo cambió tras unos minutos. Íñigo, que al principio miraba a todos los periodistas, un poco cortado, se lanzó a darle un beso a su futura mujer delante de los medios. "Estoy muy bien, con los preparativos de la boda, emocionada, nerviosa con lo del desfile, con los preparativos que es algo emocionante. Tenemos a mucha gente que nos está ayudando", ha confesado Tamara. "De la boda me preocupa todo, sobre todo que no llueva", sentencia la marquesa de Griñón.

Gtres

"Iñigo también se está implicando en todo. Incluso en el vestido... ha intentado sonsacarme cuál era", afirma divertida. La marquesa de Griñón no quiera dar detalles de su vestido de novia pero sí ha dicho que se trata de un diseño que le gustaba desde hace "un montón. Era una idea de algo que me apetecía, lo compartí con las diseñadoras y les encantó. A mí madre también le gustó", expresa Tamara, que aún no sabe si lucirá uno o dos vestido en su gran día o si llevará una tiara de la familia. Lo que sí tiene claro es que quiere que su madre y sus amigas la acompañen a las pruebas y si va su suegra "no quiero que lo sepa Íñigo".

Sobre si quieren tener niños pronto, la respuesta de Tamara ha sido clara y sincera: "No me queda otra. A Íñigo también le hace ilusión formar una familia".

Gtres

Tamara desvela cómo está su madre, Isabel Preysler

La empresaria también ha hablado de su madre. La socialité está "bien, tranquila", tras el revuelo formado tras su ruptura con Mario Vargas Llosa. Sobre si el premio Nobel ha escrito de ella en su nueva novela, Tamara está "encantada de que un Nobel escriba sobre mí. Si le veo le saludaré. No vendrá a mi boda porque ya no es pareja de mi madre".

Aunque Ínigo no ha querido hacer declaraciones sí ha contestado a una pregunta en referencia a su ruptura. Los periodistas le han preguntado si le sentó mal que se tomara partido por Tamara y no por él, a lo que él ha contestado: "Yo tampoco me hubiera defendido ni a mí mismo".