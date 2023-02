Elsa Pataky vive a miles de kilómetros de España por eso, cada vez que viaja a Madrid, siempre hace un desayuno muy español. La actriz ha aterrizado en la capital para presentar las nuevas propuestas de la firma de calzado Gioseppo, de la que es embajadora. Ha sido una visita express, de una semana, en la que le ha dado tiempo a visitar a su gente, sus amigos y hacer compras, como un pintalabios, porque, tal y como nos ha contado: "Es que vivo en un sitio donde solo hay dos tiendas. Entonces ir de compras aquí es increíble, tener la tarde, sin niños... me lo pasé muy bien".

Hacía tiempo que no te veíamos por España, ¿qué tal tu vida en Australia?

La vida es normal, paso más tiempo al aire libre porque el clima muy tropical. Lo mío es el deporte, entrenar, me encantan montar a caballo, lo hago con mi hija, y tareas de madre, como recoger a los niños, llevarles a los sitios... Me agobiaría volver a vivir en una gran ciudad. Cuando vengo aquí una semnaita, dos... más ya no.

Gtres

¿Y has comido Jamón Serrano?

Sí, es mi catering de todas las mañana, y casi cena: Pan con tomate y jamón, y una tortilla.

¿A Chris le gusta España?

Le encanta. Le gusta la forma de vivir de los españoles, la comida... El jamón también. Alguna vez lo ha comprado allí los corta como filetes, le digo que ni me lo enseñe.

¿Tienes la interpretación aparacada en España?

No, es que no ha surgido ningún proyecto, algunos sí pero ninguno que me llame la atención. Me gustaría hacer una película. También se están haciendo series increíbles y la verdad es que me apetece venir a trabajar y pasar un tiempo aquí. No es por pereza.

¿Qué tendría que tener ese proyecto para que le dijeras 'Sí'?

Cualquier película que me guste el guion porque tendría que venir dos o tres meses para rodar. Puede ser que al vivir tan lejos crean que me da pereza pero no es así, quiero trabajar aquí.

¿Vendrás en verano de vacaciones?

Sí. Aprovechamos para que mis hijos se empapen de la cultura española.

¿Qué tal se les da el español a tus hijos?

Lo entiende todo pero hablan con acentazo... Les cuestan las palabras porque no tienen mucho vocabulario. Yo les hablo todo el tiempo en español pero ellos me contestan en inglés.

Gtres

¿Has priorizado la familia antes que tu carrera?

Estar con mi familia es muy importante y miro los proyectos con lupa porque me siento responsable de dejar a mis hijos. Cuando conocía a Chris, yo había trabajo un montón y él empezaba su carrera, yo se lo dije, que lo entendía y era su momento. Yo me responsabilizo de cuidar de mi familia y él de trabajar. Yo quería ser madre y dije que mi papel era ser madre.

¿Te gustaría ser madre otra vez?

No, eso está descartado. Chris es un padre increíble.

¿Cómo recibistéis la noticia de la enfermedad de Chris?

Es algo que siempre te sorprende pero no es tan shock com que te digan que tiene la enfermedad. Es un gen que indica que tiene más posibilidades. Lo que sí es verdad que puede cambiar su estilo de vida.

¿No es mejor vivir en la ignorancia?

Me lo han preguntado muchas veces y creo que no porque si tienes oportunidad de hacer todo lo que puedas para prevenirlo, tendrás más opciones de no tenerla. Alimentación, ejercicio mental y físico. Tienes que tener el cerebro activo. El estrés es lo que más deteriora. El parón ha sido porque llevaba un año y medio sin parar.

Raquel Mosquera hizo un tatuaje a Elsa Pataky

¿Cuántos tatuajes tienes?

No los he contado pero como 15 o 20.

El tatuaje de la luna te lo hizo Raquel Mosquera, ¿no?

¡No sabía que me la había hecho Raquel Mosquera! ¿Ella hacía tatuajes? Me ha tatuado tanta gente...

Aunque vivas lejos, ¿has oído hablar de la polémica de Sara Sálamo, que acudió a los Goya sin maquillaje?

Respeto la opinion de cada uno. Creo que si ella se siente bien, hay que respetarla y quien se quiera maquillar, pues también. Cada uno que haga lo que quiera.