Tamara Falcó e Iñigo Onieva ponen una condición a sus invitados para acudir a su boda

Cada vez queda menos para el gran día y poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que será la boda del año. La pareja pasará por el altar el próximo 8 de julio y aunque aún no saben si será una boda de día o de tarde tienen algunas cosas ya muy claras. Por ejemplo las diseñadoras que se encargarán del vestido de Tamara Falcó o quienes serán los padrinos de su enlace. El futuro matrimonio también tiene claro que quiere una boda íntima, a lo sumo 300 invitados.

Por eso, parece que han puesto una condición muy clara a sus invitados. Tamara Falcó e Iñigo Onieva quieren que las personas que acuden a su boda estén prometidas o casadas. No quieren que sus amigos se lleven al novio a la novia de turno a su enlace.

Según ha comentado Leticia Requejo en 'El programa de Ana Rosa' la pareja busca que su boda en la que estén solo las personas más cercanas. Además, Tamara Falcó ha contado que "su madre le está intentando colar invitados" y la colaboradora declara: "La pareja no quiere que haya invitados de más. Aquí contamos que la boda la quieren hacer reducida. Para ellos, unos 300 invitados".

Además, Íñigo ha puesto una condición a sus amigos, ¿cuál es? "Los amigos que están invitados solo pueden acudir a este enlace con su mujer o prometida, en ningún caso si es novia", dejando claro que no quieren que se llevan a la boda a personas con las que no estén comprometidas en matrimonio o que ya hayan pasado por el altar.