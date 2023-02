Tamara Falcó e Iñigo Onieva no saben si su boda será de día o de tarde

Tamara Falcó e Iñigo Onieva cuentan los meses para su 'Sí, quiero'. La pareja en la que están puestos todos los focos pasará por el altar el próximo 8 de julio, pero aún no saben si organizarán una boda de día o de tarde, así lo confirman fuentes cercanas a la pareja a DIEZ MINUTOS que señalan que la marquesa de Griñón aún no tiene claro la hora en la que se casará con el empresario. La pareja está aún debatiendo sobre cómo será la organización horaria de su gran día aunque ya tienen algunas cosas bien claras, como el lugar en el que tendrá lugar su enlace: el Rincón.

Con estos datos también podemos deducir que sus invitados aún no han recibido la famosa invitación al enlace. Y es que su boda ha sido muy precipitada después de que decidiesen poner punto y final a su relación tan solo un día después de anunciar su compromiso.

Tras la deslealtad de Iñigo cuando la pareja se tomaba unos meses de reflexión y comenzaban el nuevo año sorprendiéndonos con una reconciliación que dábamos por imposible después de la contundencia con la que la hija de Isabel Preysler ponía punto y final a su noviazgo con el empresario.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin embargo, ellos le daban una nueva oportunidad al amor anunciado otra vez su compromiso. Ahora solo cuentan con tan solo cuatro meses para preparar una boda por todo lo alto de la que ya conocemos algunos detalles.

Como por ejemplo las diseñadoras que se encargarán del vestido de novia de Tamara en la que se ha desmarcado de grandes firmas y confía en sus amigos, el diseñador Juan Avellaneda y la estilistaba Blanca Unzueta para escoger el look nupcial o los looks nupciales perfectos.

También sabemos quienes serán los padrinos del enlace. Íñigo Onieva ha elegido, como era previsible, a su madre, Carolina Molas, que junto con su hermana Alejandra Onieva han sido el mejor paño de lágrimas del empresario en estos duros meses en los que uno de sus mejores amigos casi le arrebata el amor de su vida. Por su parte, la marquesa de Griñón habría elegido a su hermano mayor: Manuel Falcó como padrino para el día de su boda.