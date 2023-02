Desde que el pasado 28 de diciembre, la madre de Tamara Falcó confirmara que ella y el premio Nobel habían decidido tomar caminos separados, las informaciones sobre cómo fue su relación han hecho correr ríos de tinta ySi, en un primer momento, el entorno de ella aseguró que la causa de la separación podrían ser los celos del escritor y el desgaste de la relación, el propio Vargas-Llosa lo desmintió . "Los motivos no existen. No es cierto", dijo. Mario se ha dejado ver arropado por sus hijos y su ex, Patricia Llosa , que son los que le acompañan en París para celebrar su ingreso en la Academia de la Lengua Francesa.

Isabel Preysler acusa a Mario de atacar a su hija Tamara

Cuando parecían que las aguas se calmaban, Isabel Preysler ha roto su silencio y, en la revista 'Hola', ha realizado unas polémicas declaraciones contra Mario Vargas Llosa ya que, según ella, el Premio Nobel añadió supuestamente este enero, dos párrafos a su cuento 'Los Vientos' en los que atacaba a su hija Tamara Falcó. "Hablaba de las islas Marquesas, en referencia al marquesado de Griñón que Tamara heredó de su padre, y se reía de ella, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él. Meterla en todo esto me parece caer muy bajo", dijo y añadió que, aunque no estaba enfadada ni resentida, si deja claro que no le han gustado las palabras contra sus hijos.

Gtres

Los párrafos de 'Los Vientos' a los que Isabel Preysler hace referencia parecen referirse a los gustos de Tamara Falcó. "La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa" se puede leer. Además, en otro párrafo parece hacer referencia a los gustos por la crema y la cosmética de las Preysler. "Me confesaron que todo el dinerito que ganan con trabajos eventuales y las pensiones que recibían por el mero hecho de existir, los invertían en comprarse pastillas, lociones, tónicos...", se puede leer en el escrito.

Sin embargo, parece que Isabel Preysler no tiene razón porque estos párrafos no fueron añadidos en enero por Mario Vargas Llosa como ella asegura sino que ya estaban en la versión original de 'Los Vientos' que se publicó en la revista literaria 'Letras libres' en octubre de 2021, más de un año antes de su ruptura. "Ni una coma" se ha modificado aseguran fuentes del entorno del Premio Nobel a 'Las mañanas de Federico'. Otra cosa es la interpretación que cada uno haga de esas palabras.