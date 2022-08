Da igual ser rico y famoso que pobre y anónimo: las vacaciones son la época más esperada del año, y ninguna de nuestras celebrities se las salta. Los últimos que han presumido de sus días de asueto han sido Raúl Prieto y el arquitecto Joaquín Torres, que a través de las redes sociales nos han puesto los dientes largos con una imagen de sus vacaciones en el mar: la pareja no ha desvelado dónde se encuentran, aunque a juzgar por eso de "En un lugar del Mediterráneo", suponemos que no se han ido muy lejos.

Raúl Prieto Instagram

La pareja está tomándose estos días de relax en plena vorágine de los preparativos de su boda, y es que hace tan sólo unos días Raúl daba la buena nueva con un misterioso pero claro mensaje en sus redes sociales: "Con él siempre, y pronto para siempre…", escribía en Instagram, mencionando a Joaquín, junto a una foto en la que se les podía ver a los dos de espaldas. Un mensaje que muchos amigos famosos, como Marisa Martín Blázquez, Marisa Jara, Terelu Campos o Paz Padilla se animaban a celebrar.

El anuncio de ese "y pronto para siempre" el pasado 2 de agosto transformó en un amasijo de dudas y felicitaciones el muro de comentarios de Raúl, que se vio obligado a confirmar que, efectivamente, habrá boda, y reveló cómo fue: "Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un ‘anillo’ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida", explicó.

A pesar de que no han compartido su ubicación, sabemos que, por ejemplo, uno de sus destinos favoritos es Cádiz, y lo han dejado claro en varias ocasiones con sus escapadas, que además es la tierra de Paz Padilla, con la que mantienen una gran amistad, y sus fotos de archivo de 2018 tomando el sol en una playa gaditana lo demuestran:

Gtres

La pareja es una de las más consolidadas del panorama celebritero español, y es que llevan saliendo desde hace más de 6 años. El propio Joaquín, que hasta 2015 mantenía una relación heterosexual y tuvo dos hijos con su ex mujer, confesó que una de las partes más complicadas de su homosexualidad fue, además de aceptarse a sí mismo, contárselo a sus hijos, y así se lo confesó a Rosa Villacastín en una entrevista para Diez Minutos en 2020. A día de hoy, Joaquín por fin es un hombre libre y está a punto de casarse con el hombre de su vida. ¿Se animará también a tener hijos con Raúl en un futuro cercano?