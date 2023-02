María Casado y su pareja, Martina di Rosso, serán mamás en unos meses. El pasado 14 de febrero, coincidiendo con el día de los enamorados, la periodista y la cantante anunciaban la feliz noticias a través de sus cuentas de Instagram. "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial", escribía María en sus redes sociales, que en seguida se llenaban de mensajes felicitando a la pareja, como el de la modelo Esther Cañadas, a la que María entrevistó en el programa 'Las tres puertas'. "¡Qué alegría hermanilla! ¡Muchísimas felicidades a las dos! Empieza una etapa mágica que os va a llevar a otro planeta. ¡Disfrutad cada segundo! Ahora si que hay que celebrarlo con unos buenos churros. ¡Mil millones de besitos a los/las 3! ¡No sabes cuánto me alegro! ¡Estoy que quiero gritar!", escribía la top catalana.

Han pasado unos días y María y Martina ya saben el sexo del bebé que esperan, una noticia que les hace igual de felices y que han compartido con sus seguidores. "Voy a ser niña… y me llamo Daniela. Mis mamis están muy felices. Gracias por vuestros mensajes de cariño de estos días", ha comentado la periodista junto a una ecografía del bebé. Una de las primeras en comentar el post ha sido Paula Echevarría. "Qué bonito nombre", escribía la actriz, cuya hija mayor se llama Daniella.



Martina también ha compartido la mismo imagen pero en sus Stories. "¡Es niña! Súper emoción. Daniela Casado Márquez, te esperamos con una cara de felicidad que no nos cabe por la puerta", comenta la cantante.

María Casado y Martina diRosso se conocieron a través de una amiga en común y comenzaron a salir en diciembre de 2020. Anunciaron su noviazgo en agosto de 2021, cuando posaron juntos en la gala Starlite de Marbella. La periodista siempre barajó la posibilidad de ser madre junto a la cantante y ahora han visto cumplido su sueño. "A su lado he conocido lo que yo pensaba que era el amor de verdad. Ahora tengo esa inmensa suerte. Hay cosas que el tiempo dirá. Nosotras tenemos nuestra familia con nuestras gatas y el tiempo dirá. Pero yo no lo descarto. Soy muy niñera, Martina también", confesaba María, que en unos meses verá cumplido su sueño de ser madre.