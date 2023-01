Nombres de niña que empiezan por C y D

Este es el listado de nombre para niña cortos que empiezan por las letras C y D:



34.Caeli: de origen italiano, significa "que viene de los cielos".

35.Caitlín: variante irlandesa de Catalina.

36.Cala: de origen árabe, significa "castillo, fortaleza".

37.Calista: de origen griego, significa "la más bella".

38.Calixta: variante de Calista.

39.Cara: nombre italiano de origen latino, significa "querida, amada".

40.Candy: diminutivo de Candace.

41.Carina: significa "la más pequeña y querida".

42.Carla. Origen germánico, se traduce como “persona libre”. 4 de noviembre.

43.Carly: diminutivo de Carla.

44.Carmen. De origen hebreo, “Jardín de Dios”. 16 de julio.

45.Carol: variante de Carla y diminutivo de Carolina. Carrie: diminutivo de Carolina.

46.Casey: de origen irlandés, significa "vigilante".

47.Caya: forma femenina de Cayo, que significa "alegrarse".

48.Celia. Nombre latino, “celestial”. 17 de octubre.

49.Cécile: forma francesa de Cecilia, significa "que es corta de vista, ciega".

50.Celina: de origen latino, significa "cielo, divino".

51.Céline: variante francesa de Celina.

52.Celsa: variante femenina de Celso, que significa "sublime, elevado, excelso".

53.Cira. Su onomástica es el 3 de agosto. Es de origen hebreo y significa “pastora”.

54.Clara. Origen latino, “pura, clara”. 11 de agosto.

55.Clío. Significa “famosa” y es de origen griego.

56.Cloe. Es un nombre griego que puede traducirse como “hierba naciente”. No tiene onomástica.

57.Cora. De origen griego, quiere decir “joven, doncella”. Se celebra el 14 de mayo.

58.Coro. Origen latino, su onomástica es el 8 de septiembre.

59.Dafne. Del griego, “laurel”. No tiene onomástica.

60.Dana. Hebreo, significa “juzgar”. 25 de octubre.

61.Dara. Es un nombre hebreo que quiere decir “sabiduría”.

62.Delia. De origen griego, “llegada de la isla de Delos”. Su onomástica es el 8 de diciembre.

63.Dora. Se celebra el 13 de marzo, es de origen griego y significa “regalo”.

64.Dunia. Nombre árabe, “señora del mundo”.