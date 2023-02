Laura Gómez siempre quiso ser periodista a pesar de todo el tiempo que roba esta profesión, porque ella es de las que se involucra. Desde hace dos años dirige y presenta 'Buenos días Madrid', en Telemadrid, y ¡Se levanta a las 3 de la mañana! Aun así saca tiempo para llevar su propio restaurante, 'La Cruzada', y hacer dos de las cosas que más le gustan: montar a caballo y navegar.

¿Laura, recuerdas tu primer directo?

Uff, fue hace mucho… (Risas) Tenía 23 años, era una niña. Fue en un plató. Me hicieron una prueba para trabajar como presentadora de Informativos de Televisión española en Asturias. Yo no tenía ninguna experiencia y me venía muy grande, pero me cogieron y empecé a los dos días.

Después fue todo rodado. ¡Llevas toda la vida en la tele!

Sí. Yo recuerdo salir del informativo, en una ciudad que era nueva para mí, y pensar: ¡madre mía, lo que he hecho!

¿Cuánto tiempo viviste en Asturias?

Estuve dos años viviendo allí. Estaba feliz porque la experiencia fue muy bonita, pero tenía ganas de volver a Madrid.

¿Cómo fue ese paso?

Con una prueba de un programa nuevo en Telemadrid, 'Diario de la noche'. Estaban fichando a gente nueva y ahí entré. Ya llevo 17 años…

Beatriz Velasco HEARST

Y hace dos te dicen: Laura, ponte al frente de 'Buenos días Madrid'. Un programa que diriges y presentas.

Sí, había varias opciones pero yo ofrecí hacer este sabiendo que era un reto enorme. Yo quería introducir un cambio en la mañana que había para que tuviera más peso la información nacional, económica, internacional y tener una entrevista política todos los días. Además, quería meter cultura, teniendo en cuenta que en Madrid hay una oferta muy importante. Y está funcionando muy bien. Lo peor es el madrugón…

¿A qué hora te levantas?

¡A las 3 de la mañana! Eso es súper duro. Y el nivel de exigencia, por lo menos el que yo me he impuesto. Busco llegar al máximo rigor informativo, tener las mejores entrevistas y para eso hay que estar 24 horas los siete días a la semana.

Esa es la vida del periodista, ¿no?

Sí, nos pasa a todos. Es difícil desconectar. En cualquier sitio veo contenido para mi programa… (Risas).

¿Siempre quisiste ser periodista?

Sí, siempre. A mí me gusta muchísimo el mar, pero cuando tuve que elegir, mi razonamiento fue que a través del Periodismo podía llegar a todas las disciplinas que quisiera, por ejemplo, el mar. Y claro, cuando me veo ahora, haciendo documentales del mar, alucino.

¿Has renunciado a muchas cosas por tu profesión?

Se dedica muchísimo tiempo. No sé qué es exactamente lo que me he perdido, la verdad. Quizás, vida social, en lo personal probablemente haya perdido relaciones y la posibilidad de haber tenido hijos porque mi nivel de autoexigencia y entrega ha hecho que nunca haya visto el momento.

¿Te pesa?

No, porque esta vida que llevo me gusta mucho.

¿Hay algo que te gustaría hacer en el programa y no haces?

(Risas) Creo que no. Todo lo que se me ocurre lo hacemos, o por lo menos lo intentamos.

¿Y otros formatos de programa?

Un magazine sí haría, un concurso por ejemplo, no. Ahora hago el programa que a mí me gustaría ver.

"Mis trabajos siempre han tenido horarios antisociales"

Este puesto que tienes ahora, ¿tiene fecha de caducidad para ti?

No, no la tiene, de momento. Llevo dos años y no sé qué pasará el año que viene… Es verdad que no puedo quedar a cenar con nadie y mi entorno se tiene que adaptar a mí siempre. También se nota el cansancio físico, pero me gusta.

¿Aprovechas los fines de semana?

Aprovecho para descansar.



Pero entonces, choca de lleno con tu vida personal…

Sí, claro. Mis trabajos siempre han tenido horarios antisociales y las relaciones amorosas se complican bastante. O se dedican a lo mismo o no te entienden.

¿Qué tal te llevas con tu compañero, Ricardo Altable?

Fenomenal. Tenemos muy buena conexión, me hace reír muchísimo.

¿Cómo desconectas?

Monto a caballo varias veces a la semana, hago yoga y me encanta navegar. Siempre que puedo me escapo. Un sueño mío sería dar la vuelta al mundo en barco y hacer un formato audiovisual.

¿Eres patrón?

Soy capitán de yate, que es la máxima licencia que hay.

¿De dónde vienen estas aficiones?

Navegar ha sido un impulso natural. Tenemos una casa en Cantabria y allí supe que quería hacerlo. Encontré una especie de asociación en la que aprender. Ahora colaboro con la Asociación de vela clásica.

Tu capricho no es comprarte un coche, sino un barco, ¿no?

¡Hombre, claro! (Risas) Siempre que me pierda, búscame en el mar pero no sé en qué parte del planeta… He hecho varios documentales, uno en el Juan Sebastián el Cano y otro 'Señores de las redes', en el Atlántico Norte. Estuve un par de meses embarcada con los pescadores españoles y portugueses, en unas aguas muy duras. Me atrevo con todo.

Dime cómo encaja en tu vida abrir un restaurante. Eres propietaria de 'La Cruzada', en Madrid, donde dais el mejor cocido de la capital.

Eso fue cuando presentaba los informativos de fin de semana. Hice un plan de negocio para una persona y al final abrí yo el restaurante (Risas). Invertí todos mis ahorros y mi tiempo. La dedicación ha sido muy importante. Las decepciones personales grandes, pero igual que me encontré con personas que han sido lo peor, tengo otras que son fantásticas. El cocido es uno de los mejores de Madrid. Todo está muy seleccionado: garbanzos, verduras, carnes…

Ahora me dirás que no sabes cocinar.

(Risas) No, no sé, hago lo justo porque siempre he vivido sola. Pero me gusta comer con calidad. Soy muy sibarita.

¿Te cuidas mucho?

Muchísimo, pero reconozco que como hago tanto deporte y comer bien me gusta de por sí, no es un sacrificio.

Texto: Susana Jurado. Fotografía: Beatriz Velasco. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Estilismo: Isabel Dorado. Agradecimientos: Taberna La Cruzada. Plaza de Gabriel Miró, 7, Madrid.