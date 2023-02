Manuel Díaz 'El Cordobés' está viviendo unos días intentos y llenos de emociones. Desde que el pasado 14 de febrero publicó en sus redes la primera imagen junto a su padre y su posterior asistencia al homenaje que el Ayuntamiento de Córdoba le rindió a Manuel Benítez, su vida ha sido un no parar. Feliz, emocinado, pletórico... el torero convocó a los medios para dar una rueda de prensa y explicar con todo detalle cómo fue ese primer encuentro con su padre, lleno de nervios, y agradecer a todas las personas que han hecho posible este acercamiento, como Mari Ángeles Quesada, actual pareja de Benítez. Manuel habló de cómo se sintió y de qué le impide llamarle "papá" (de momento).

Fueron casi dos horas contando su historia y contestando a las preguntas de los periodistas. Manuel no tiene pensado cambiarse el apellido, tampoco reclamará la herencia millonaria de su padre, porque lo más importante para él era el reconocimiento público y recuperar el tiempo perdido junto a su progenitor.

Sabemos qué hizo Manuel tras el acto. Aprovechando su estancia en la capital, el torero se decantó por un plan de lo más familiar y se fue a comer a un restaurante con su mujer, Virginia Troconis, y sus hijos mayores, Alba Díaz -fruto de su matrimonio con Vicky Martín Berrocal-, que reside en Madrid, y Manuel, que el pasado septiembre se mudó a Madrid para estudiar Arquitectura.

Manuel Díaz con su mujer, Virginia Troconis, y su hija, Alba Díaz -fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal-, en una iamgen de 2020.

Alba ha sido la encargada de desvelar este plan tan familiar. "He ido a comer con Virginia, mi padre y mi hermanos. Hace unas semanas que no comíamos juntos y me hacía falta verles", ha contado.

Instagram

La influencer ha desvelado qué siente cuando su padre viaja a Madrid y puede comer con él. "Es como cuando eras pequeña y venían tus padres a buscarte al cole", ha confesado. A Alba le encanta quedar en la capital con su padre y su mujer porque "les llevo a los sitios que a mí me gustan". Aunque en esta ocasión, la encarga de elegir el restaurante ha sido Virginia. "Nos ha llevado a un venezolano y estaba todo riquísimo", ha sentenciado.