Nacho Palau abre su corazón para DIEZ MINUTOS y ofrece EN EXCLUSIVA su primera entrevista después de que, el pasado agosto, le dieran la peor noticia de su vida: padecía cáncer de pulmón. Puedes leerla completa en tu kiosko. Y aquí te contamos algunos detalles. Tras cuatro meses en 'Supervivientes', el ex de Miguel Bosé volvió a España feliz, empoderado y con mil proyectos. Estaba en la final y algo falló ya que no pudo superar la prueba de apnea que le podría haber hecho ganador del reality. Después supimos por qué: había llegado de Honduras con un presunto cuadro alérgico pero, tras semanas de pruebas médicas, le confirmaron que tenía cáncer. Han sido cinco meses de tratamiento y, en la entrevista exclusiva que podrás leer íntegra en nuestro número de papel, al artista nos cuenta cómo está viviendo esta pesadilla.

Nacho Palau habla en exclusiva con DIEZ MINUTOS y reconoce que han sido meses complicados y desvela en qué punto de su tratamiento se encuentra. "Dentro de poco me tienen que llamar para darme resultados y hacerme más pruebas. Me han dado quimio y radio a la vez" dice y recuerda cómo recibió el diagnóstico y se lo dijo a sus hijos. "A mis hijos se lo conté quitándole importancia para que no se asustaran. Me han visto llorar mucho”, reconoce y, entre lágrimas, añade que ha tenido momentos en los que pensó en tirar la toalla.

"Un día reventé y dije que no podía más, me daba igual todo. Fue el peor día de estos meses", cuenta Nacho Palau, que a su vuelta de 'Supervivientes' ya se sinceró con nuestra revista, sobre el tratamiento contra el cáncer que ha recibido estos meses. En nuestro número de papel en el que encontrarás la entrevista íntegra, el artista también revela los peores efectos secundarios del tratamiento o si ha necesitado ayuda psicológica.

Nacho Palau habla de su novio Cristian

Tal y como Nacho Palau revela en su charla más íntima con DIEZ MINUTOS, su novio Cristian Villela ha sido uno de sus mejores apoyos aunque reconoce que estos meses les han pasado factura. "Pero estamos juntos, nos queremos una barbaridad. Se fue a Chile a principios de diciembre porque murió su abuela, ahora está con su familia allí, pero vuelve en febrero" afirma y desvela cómo ha cambiado su relación con su ex, Miguel Bosé. "He hablado mucho con Miguel y sé que estará ahí si algo me ocurre" dice y, además, nos da la última hora sobre el proceso judicial de filiación de sus hijos.

Nacho Palau: "Vivir esto con mi madre ha sido horrible"

En su ENTREVISTA EXCLUSIVA con DIEZ MINUTOS que solo podrás leer íntegra en nuestro número de papel, Nacho Palau reconoce que una de las cosas más complicadas de los últimos meses ha sido vivirlo con su madre, Lola Medina ya que ella acababa de finalizar su propio tratamiento ya que también padecía cáncer de pulmón. "Vivir esto con mi madre ha sido horrible, porque ni ella me podía cuidar a mí ni yo a ella. Y los niños veían la situación... no podía ser. Se ha ido a vivir con mi hermana y ahora viene a casa todos los fines de semana", cuenta. ¡Solo en el nuevo número de DIEZ MINUTOS podrás leer, íntegra y en exclusiva, la primera entrevista de Nacho Palau tras su diagnóstico de cáncer de pulmón!