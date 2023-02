La boda de Tamara Falcó está a la vuelta de la esquina y parece que los preparativos para el enlace con Íñigo Onieva van viento en popa. La marquesa ha compartido en su perfil de Instagram su viaje hasta Bilbao para hacerse las pruebas del futuro vestido que llevará puesto el día que pase por el altar.

Ya nos desveló la elección de la firma española Sophie et Voilà para diseñar su vestido de novia. En este sentido, ha optado por desvincularse de marcas comerciales como Pronovias o Rosa Clará y se ha decidido por Sophie et Voilà, firma con sede en Bilbao, de ahí su viaje. "Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida", asegura la directora general de la marca Saioa Goitia.

Asimismo, Tamara Falcó no ha hecho este viaje sola, ha ido acompañada de su amigo y estilista Juan Avellaneda, de su futuro marido Íñigo Onieva, a quien ha perdonado tras la infidelidad de septiembre, y de su suegra Carolina Molas, con quien ya se ha reconciliado.

Según explica 'El programa de Ana Rosa', Isabel Preysler -quien ha celebrado su 72 cumpleaños con Tamara y con Íñigo- no ha podido asistir a las pruebas de vestido, pero comentan que la aristócrata supervisará la elección de su hija para la boda. Además, en el espacio de Ana Rosa desvelaban quien podría ser uno de los sacerdotes que oficialice la boda, en este caso, se trata del Padre Cruz, el confesor de la abuela de Tamara Falcó.