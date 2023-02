Laura Boyer, la hija mayor de Miguel Boyer y Elena Arnedo, falleció ayer jueves 23 de febrero a los 57 años. Madre de cuatro hijos, ha sido su primogénito el que ha comunicado a familia y amigos la triste noticia del fallecimiento de su madre a causa de un cáncer. Este viernes 24, sus seres queridos podrás despedirse de ella en el tanatorio. Laura y su hermano Miguel fueron los dos únicos hijos del matrimonio entre Miguel Boyer y la ginecóloga Elena Arnedo y siempre se han mantenido alejados del foco mediático en el que se encontró su padre tras su boda con Isabel Preysler con quien tuvo una hija, Ana Boyer.

Laura Boyer, que estuvo casada en dos ocasiones pero ambas acabaron en divorcio, era economista aunque solo ejerció los primeros años tras finalizar su formación universitaria. Tras el divorcio de sus padres, Laura y su hermano vivieron con su madre, fallecida en el año 2015, y nunca tuvieron una relación cercana con Isabel Preysler ni con Ana Boyer. Cuando Miguel Boyer estuvo ingresado en una clínica de Madrid tras sufrir un ictus, Laura no se separó de su lado aunque su relación de padre e hija estaba llena de altibajos. Públicamente, la economista decía que su progenitor era el hombre más inteligente que había conocido pero, en privado, aseguraba echar de menos tener una relación más cercana.

Miguel Boyer falleció en septiembre de 2014 y, en su último adiós, Laura estuvo arropada por Tamara Falcó como podemos ver en la imagen superior. Sin embargo, su relación en su hermana Ana Boyer es prácticamente nula y Laura culpaba a Isabel Presyler de no haber fomentado la relación entre los hermanos. Además, la grieta entre Laura y Ana se agravó tras el fallecimiento del ex ministro de Economía por un desacuerdo con el reparto de la herencia. Al parecer, Laura no conoce a los hijos de su hermana pequeña.