La boda de Tamara Falcó es una de las más esperadas de la temporada y la protagonista lo sabe. Por eso no quiere dejar nada al azar y ha atado todo muy en corto para que este 8 de julio todo sea perfecto y esté medido al milímetro, no en vano ha atrasado la primera fecha que tenía en mente para poder estar en todos los detalles. La marquesa ha compartido en su perfil de Instagram muchos de los detalles que está cerrando en este mes de febrero, a seis meses del enlace oficial. Uno de sus últimos detalles ha sido compartir su viaje a Bilbao para hacerse las pruebas del futuro vestido de novia que llevará puesto el día que pase por el altar, y es que ya conoce incluso quién será el chef encargado del catering de la ceremonia. Preparativos que está haciendo en todo momento junto a Íñigo (a excepción del vestido que da mala suerte) y es que la pareja no se separa para hacer ninguno de los trámites necesarios para el enlace.

El último de los detalles que ha hecho público ha sido la lista de bodas y es que la pareja ya sabe qué es lo que quiere que sus invitados, quienes tendrán una gran condición para irles regalen en el día más especial de sus vidas. Para ello han acudido a una exclusiva agencia de wedding planner, A-Típica, que le ha preparado un folleto que Tamara ha mostrado orgullosa en sus redes sociales.

Se trata de un álbum de más de 200 páginas del que Tamara no ha dado detalles de su contenido aunque sí ha dejado ver su índice, donde figuran apéndices como 'Un jardín inglés en Bilbao', 'A Roma con amor', 'el aire de Sevilla', 'un sueño de verano' o 'el gran circo'. Y es que la marquesa de Griñón no ha querido dar detalles de lo que le ha pedido a sus invitados.