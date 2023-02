Gtres

Hace unos días, Íñigo Onieva viajaba a Dubai por temas de trabajo pero ya está en Madrid con su prometida para meterse de lleno en los preparativos de la boda. En su última aparición en ' El Hormiguero ', Tamara Falcó le confesó a sus compañeros que anda algo agobiada con las gestiones del enlace , porque yo creo que hay que hacer un montón de cosas y todo el mundo te dice ‘si no tienes tiempo’ y yo pienso… si tengo 5 meses…", quizás el empresario ha acudido en su ayuda tras este llamamiento.Aunque tienen mucho en lo que pensar, la pareja se muestra de lo más natural y relajada en cada uno de los momentos que se dejan ver de su día a día. Y es que se les ha visto haciendo muchos planes de cena de fiesta junto a amigos, y también llevando a cabo algunos de los trámites burocráticos que son necesarios para la boda. "Ha sido todo muy rápido pero estamos muy contentos., decía Tamara en 'El Hormiguero'. La marquesa, aunque le están metiendo presión, parece que lo tiene todo controlado. Hasta lo más importante:. "Estoy super contenta. Conocí la firma hace unos años y estoy super contenta porque me van a hacer el vestido y va a ser made in spain", contaba sobre las diseñadoras de su vestido.

La última aparición de la pareja fue en las puerta de una notaria . En esta segunda oportunidad, parece que la pareja prefiere contar lo justo y necesario.y la celebración tendrá lugar en la finca de la marquesa: 'El Rincón'.