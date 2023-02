Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana protagonizan desde hace algunas semanas un enfrentamiento televisivo. Aunque se conocen desde hace décadas, lo cierto es que la relación entre las dos socialités nunca ha sido especialmente buenas y entre ellas siempre ha existido tensión, algo que Lomana ahora niega pues asegura que "éramos buenas amigas e incluso vino a mi casa", sin embargo la diseñadora se alejó de ella.

Ahora, la diseñadora visita de nuevo el plató de 'Deluxe' para aclarar el verdadero origen de su conflicto con Carmen Lomana, y es que todo empezó cuando Carmen aseguró que Ágatha seguía enamorada de "El Chatarrero". Y es que Lomana le criticó en varias ocasiones a través de mensajes instando a la diseñadora a "enseñarle modales" aunque luego cambió su idea de él durante un verano. A esta guerra se unía el actual novio de Ágatha, Díaz-Patón, quien amenazaba con contar "la verdad entre él y Lomana".

Telecinco

Con motivo del polígrafo, Carmen Lomana se despachó a gusto sobre la diseñadora cuando creía que las cámaras no la grababan, dedicándole calificativos a Ágatha como engreída, arrogante, frustrada y envidiosa, algo que a la diseñadora ha escuchado y que no le ha hecho ninguna gracia: "¿Tú crees que esto se puede aguantar? El día que la bloqueé me quedé en la gloria. Entre amigas te puedes criticar pero lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada".

Aunque Ágatha Ruiz de la Prada ha dicho por activa y por pasiva que ella y Carmen Lomana nunca han sido amigas, lo cierto es que para la Lomana han debido ser íntimas, tal y como demuestran los mensajes que la socialité le mandaba a la diseñadora. Ágatha ha compartido con el programa los mensajes que Carmen Lomana le enviaba antes de que le bloquease, unos mensajes en los que Lomana se muestra muy insistente con ella y a los que Ágatha hace caso omiso.

Telecinco

"Después del divorcio me buscaba constantemente", ha señalado, matizando que "mis amigas se pusieron todas de mi lado porque era evidente" mientras que Lomana señala que la relación que mantenía con Pedro J. era abierta por lo que no entendió las críticas de después al periodista: "si yo hubiera tenido una relación abierta lo hubiera dicho, no tengo pelos en la lengua. Es verdad que luego Carmen me contó algunas cosas que me cuadraban, ella lo sabía".

De esta forma, la diseñadora ha dejado claro que para ella, Lomana era simplemente una conocida con la que coincidía en actos públicos, por lo que para ella esta distancia que hay actualmente entre ellas no resulta ningún problema.