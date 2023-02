Cada vez parece que son más las mujeres que están siguiendo el ejemplo de Shakira y en vez de llorar por el desamor se han lanzado a crear dinero a través de sus decepciones amorosas. Si hace una semana Tini sacaba una nueva canción que muchos piensan que puede ir dedicada a su expareja Sebastian Yatra y su novia actual Aitana, ahora parece que es Esther Doña la que se va a hacer un hueco en el mundo de la canción. Así lo desvelaba ella misma en el programa 'Y ahora Sonsoles' en el que colabora. Mientras hablaban de la cuarta canción que ha sacada Shakira tras su ruptura con Piqué, Esther hacía una sorprendente declaración que dejaba a la presentadora y a sus compañeros sin palabras. "A mí también me han propuesto escribir una canción sobre mi ruptura con el juez", explicaba Esther.

Aunque dejaba claro que ella no sería quien cantaría la canción, sino quien la escribiría. "Sería la letra con mi historia, pero cantaría otra persona profesional", explicaba la viuda de Carlos Falcó.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras esta declaración en el programa emitían unas imágenes del Juez Pedraz poniendo rumbo a Brasil con su nueva pareja. "Que hayan realizado este viaje a mí no me sorprende para nada porque a Santiago le encanta viajar. Es más él tenía planificado que en octubre había pensado que nos íbamos a ir en Vietnam. Lo había pensado él solo", confesaba. "¿En turista? Aquí está viajando en turista", preguntaba un colaborador. "No, yo no viajo en turista", respondía con sinceridad y entre risas.

Aunque quizás lo que más le sorprendía a la viuda de Carlos Falcó, es que Santiago llevase una camisa que le había regalado ella. Ante lo rápido que ha encontrado el amor su ex, muchos de los colaboradores le decían que ya tenía letra para su tema. A lo que ella contestaba que no tenía para una canción, que "quizás tres o incluso cinco en un solo año", dice entre risas.