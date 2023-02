Bertín Osborne ha sido uno de los primeros invitados de Paz Padilla en esta nueva temporada del programa de ‘Déjate querer’, después de la visita de Jorge Pérez, donde su mujer, Alicia Peña ha roto su silencio aprovechando, como ella ha dicho, su "balón de oxígeno". En un registro más amable y con el sentido del humor que caracteriza al cantante, Bertín Osborne ha dado unas grandes confesiones en el programa donde ha revelado uno de los pocos detalles que no se conocían de su vida: ha estado en la cárcel.

Al cantante siempre le han colgado el cartel de ‘Seductor’, pero él se considera “más bruto que un arao”, dice no ser de lágrima fácil, pero reconoce que sí se suele emocionar cuando recuerda a su madre o habla de su hijo Kike, de 16 años, que padece una lesión cerebral. Y de su faceta de "bruto" ha hablado sin tapujos con Paz Padilla quien le ha pedido detalles al conocer que ha estado "en chirona" dos veces.

Telecinco

Según ha revelado Bertín, las dos ocasiones tuvieron el mismo motivo: una pelea. "Yo antes era muy bruto y peligroso, ahora ya no", confesaba a Paz a quien le revelaba que apenas había estado un par de días en prisión en cada una de las ocasiones. Unos días en los que le dio tiempo a hacer amistades con su compañero de celda contando una divertida anécdota: "Yo estaba conociendo a mi primera mujer en un bar a los meses de salir de la cárcel cuando veo por el paseo acercarse cuatro quinquis con malas pintas. Mi mujer le vio y me dijo 'ten cuidado con ese', yo cuando le vi me acerqué y le pegué un abrazo. Al volver me preguntó que de qué le conocía. 'Amigo mío de la cárcel', le dije. Me miró muy malamente", explicaba entre risas.

Telecinco

En la visita, Bertín no solo quiso hablar de su vida sino que aprovechó también para dar una gran sorpresa a una fan incondicional, Feli, cuyas hijas le organizaron todo para que conociera finalmente a su ídolo. Ellas dicen que el cantante es la única persona que hace feliz a su madre tras haber perdido a uno de sus hijos y lo cierto es nunca va a olvidar esta gran noche con un encuentro con bromas incluidas.