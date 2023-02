'La isla de las tentaciones' continúa dándonos imágenes, el reality show se estrenó no para de dar contenido -algunos ya han caído en la tentación-, pero no solo tenemos contenido nuevo, también repasamos los anteriores. Si tiramos de hemeroteca y vemos concursos anteriores a esta nueva edición, para sorpresa de muchos, Miriam Herrero estuvo conociendo a un famoso antes de entrar a la Villa de República Dominicana.

La influencer entraba en esta nueva temporada de 'La isla la de tentaciones' y se convertía en la tentadora favorita de Manuel, el novio de Lidia. Hemos podido ver en esta última gala como derrochan complicidad durmiendo una siesta o hablando en el sofá, de hecho, Manuel ya llama a Miriam de una forma cariñosa "petita". Pero no es la primera vez que los encantos de Miriam cautivan a un participante de concurso.

Si recordamos, la catalana participó en 'La isla de las tentaciones 2021', allí conoció a Nico -expareja de Gala- y aunque parecía que todo iba bien entre ellos, él se encontraba dividido entre dos tentadoras, Miriam y Rosanna: "Me gustáis y quiero tener una cita con las dos", expresaba Nico durante su paso por República Dominicana. Terminó el concurso, y de vuelta a la realidad, la relación entre Miriam y Nico no cuajó, por esta razón se presentó a 'Baila conmigo'.

Este formato se lanzó en 2022 y Nagore Robles como presentadora se encargaba de encontrar el amor entre los concursantes, un formato muy similiar a 'Mujeres y hombres y viceversa'. Allí, Miriam se presentó para conocer a... ¡Álvaro Boix! exconcursante de 'La isla de las tentaciones': "Yo con Nico somos amigos, no tengo ninguna relación. Hemos tenido nuestras cosas pero llegó a un punto que no avanzaba y por mi parte, y por la suya hemos decidido quedar como amigos", expresaba ella y añadía sobre el alicantino: "Yo desde la isla siempre le he vito un chico guapísimo, hemos tenido momentos de amistad pero yo estoy aquí para conocerle".