¡La isla de las tentaciones está que arde! Álex, pareja de Marina, no se ha podido resistir y ha caído en la tentación de su soltera Yaiza, pero en esta ocasión, ambos han ido un poco más allá, de hecho, han protagonizado el segundo edredoning de esta nueva edición en República Dominicana -recordemos el beso entre David Vaquero y su tentadora María-.

"Creo que al fin y al cabo lo nuestro es real y puede salir algo bonito", le decía Álex a Yaiza durante la fiesta de la casa, y acto seguido se fundían en un beso. Tras concluir esta conversación, volvían a la casa y él le decía: "De mí no te escapas, te voy a hacer un amarre" y ella le respondía: "¿Me tengo que asustar?". En la foto el momento en que Álex y Yaiza hablan.

"Tenemos una conexión especial. Hemos intentado conocernos poco a poco. Estoy cayendo en la llave del amor de Yaiza", expresaba el novio de Marina y a continuación veíamos como Álex y Yaiza se metían juntos en la cama para dormir, o eso pensábamos. Lo que comenzaba con besos poco a poco se iba transformando en el segundo edredroning de 0'La isla de las tentaciónes'. Como diría Barbara Rey, ambos han tenido "una noche de amor": "Con Yaiza me he dejado de cohibir porque sé que mi novia en la otra Villa no me está dando mi lugar", ha asegurado. ¿Provocarán estas imágenes otro desmayo en 'La isla de las tentaciones'? Marina, por su parte, su pareja cuando ha entrado en la isla, como se ve en la foto inferior, ya ha reaccionado.

Mientras tanto, en la otra Villa sonaba la luz rosa y Marina no ha tardado en reaccionar: "Eso es porque ha vuelto de la hoguera y ha visto mis imágenes. Estoy segura que es por Álex, como es tan rencoroso ha decidido dar un paso más con Yaiza", ha dicho. Por su parte, Marina también ha pasado la noche con su tentador favorito Manu, pero estos dos solo han dormido juntos: "Lo que más me gusta de Manu es que un chico muy cariñoso y esta feo comparar pero es un chico muy diferente de Alex, me gustaría que realmente puede desahogarme con él sobre lo que siento", añadía.

