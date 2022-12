Ana Rosa Quintana estrena color de pelo en su vuelta al trabajo. Tras disfrutar de unos días de descanso por el puente de diciembre, la periodista regresaba a 'El programa de Ana Rosa' en la mañana de este lunes 12 de diciembre y lo hacía luciendo nuevo tono, algo más oscuro, en su corte pixie. La presentadora se ha apuntado a la tendencia que arrasa entre las famosas de oscurecer su melena y, al igual que María Pombo o Hailey Bieber, ha optado por un castaño multireflejo, con mechas más claras y rubias en la parte superior y la zona lateral y de las patillas más oscura, tirando a rubio ceniza. Si, como la presentadora, quieres apostar por un cambio de look capilar, apunta nuestros consejos y productos para ahorrar en peluquería.

En su vuelta al trabajo tras unos días de descanso, Ana Rosa Quintana ha combinado su nuevo color de pelo con una americana de flores en tonos azules, con top a juego, y unos pendientes de aro, complemento que se ha convertido en indispensable en sus looks desde su regreso a 'El programa de Ana Rosa' el pasado 10 de octubre tras once meses de ausencia en los que recibió tratamiento contra su cáncer de mama. Precisamente, ese día la periodista cumplía con su tradición de vestir de blanco y presumía de pelo corto y tubio.

Telecinco

La primera vez que vimos a Ana Rosa Quintana con su nuevo corte de pelo fue el pasado junio cuando acudió a la fiesta de verano de Unicorn, su productora. Allí, la periodista mostró su corte pixie y habló de su cambio de look. "Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y me lo iba a teñir de platino. Todavía me tiene que crecer un poquito más. Esto no estaba calculado", comentó y, en su reaparición oficial en su programa, casi cuatro meses después, ya lo llevaba más larguito pero manteniendo el rubio platino. Ahora, dos meses después, en diciembre de 2022, le ha dado un nuevo aire a su look capilar y ha elegido un tono más oscuro para su pelo corto.

Telecinco

