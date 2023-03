Bárbara Rey desvela cómo se encuentra tras abrir su corazón y hablar, sin tapujos, de la relación que mantuvo con el rey Juan Carlos. La actriz ha utilizado su perfil de Instagram para hacer balance del momento que vive tras la emisión de 'Cristo y Rey', la serie de Atresmedia, la producción que repasa su biografía, y la promoción de la misma en la que ha hablado, alto y claro, del Rey Emérito. Todo empezó el 19 de enero de 2023 cuando, en la fiesta para promocionar el estreno de la producción, Bárbara Rey habló con DIEZ MINUTOS y confesó que había estado varias veces en Zarzuela y habló del robo que sufrió. Después, ha seguido revelando detalles de su relación con el Rey Emérito como en 'Y ahora Sonsoles' donde reconoció que sabía que no tenían futuro juntos o con Ana Morgade donde bromeó sobre la posibilidad de visitar Abu Dabi.

Ahora, Bárbara Rey ha decidido confesar cómo se encuentra en una carta abierta en sus redes sociales tras el 'huracán' de las últimas semanas. "Hoy ya habiendo procesado todo esta cantidad de emociones encontradas después de ver @cristoreyserie por fin puedo dedicaros unas palabras. Ha sido muy duro pero a la vez una maravilla el que una historia como la mía se cuente e incluso pueda ayudar a muchas mujeres, incluso a mi", escribía junto a una carrusel de imágenes suyas en el estreno de la serie.

"No podían haber elegido a unos actores mejores para interpretarnos a marido, a mi y al resto, me siento orgullosa feliz y por fin con una paz que no sabría explicar. Mis gracias son a todos los actores @belencuesta @jaimelorentelo @torrebe y todos los que salís con los demás personajes porque lo habéis hecho de maravilla y perdón por no nombrar a todos, porque ya sabéis que las redes sociales no son mi fuerte. Por supuesto gracias a todo el equipo de producción y guionistas y cómo no a ti, @ecija_dani por @atresplayer @antena3com por creer en una historia real y plasmarla con tanto cariño, respeto y amor" escribe y el post enseguida se ha llenado de reacciones de sus seres queridos.

Su hija, Sofía Cristo, que dio su opinión sobre 'Cristo y Rey', ha sido de las primeras en mostrarle su apoyo. "Estoy muy orgullosa de ti mamá! Eres increíble en todos los aspectos, te amo", escribió. Su íntima amiga, Chelo García-Cortés, que se tiene que operar de la cadera, también ha querido arroparla. "Siempre a tu lado amiga por fin @cristoreyserie . Te lo mereces Mi querida Maria@barbararey_oficial", puso en los comentarios.