Bárbara Rey ha pasado del silencio absoluto a hablar abiertamente sobre su relación con Juan Carlos I. Lo ha hecho en la serie 'Cristo y Rey' (ATRES Player Premium), basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta y en la que también recoge los encuentros de la ex vedette con el entonces rey Juan Carlos.

Bárbara ya desveló a Diez Minutos que había estado en el palacio de la Zarzuela "muchas veces" y ahora se ha sincerado con Bibiana Fernández sobre la posibilidad de viajar a Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes donde reside el rey emérito, desde agosto de 2020.

La colaboradora televisiva ha entrevistado a Bárbara en el estreno del nuevo programa de Ana Morgade, 'Vamos a llevarnos bien' (La 1). Bibiana ha preguntado a la ex vedette si viajaría a Abu Dabi. "Es un país maravilloso. No he estado nunca pero por lo que cuentan", cuenta Bárbara con una media sonrisa.

La madre de Sofía Cristo sabe las consecuencias que tendría si viajase allí. "No me lo he planteadonteado, a lo mejor me lo planteo, pero iba a ser muy escandaloso. La gende díra 'esta a qué va a allí'. Bueno, que cada uo piense lo que quiera", ha confesado.

También ha dedicado unas palabras a Corinna Larsen, que mantiene un litigio con don Juan Carlos y ha contado los secretos de su relación en un podcast. "Es una persona a la que encuentro anodina. No me interesa lo más mínimo. Es fría, distante y no me interesan esas personas. Ha dicho cosas muy feas", ha desvelado Bárbara.

Repasando su vida sentimental, la actriz afirma que "tampoco hay tantos hombres en mi vida como se piensan" y que "nunca" estuvo enamorada de Alain Delon. "El hombre más importante de vida ha sido mi marido, aunque he sufrido mucho. Luego estuve con Frank Francés, pensaba que iba a ser para toda la vida pero no me iba a salir de mal para meterme en algo peor", cuenta.

En los setenta, la ex vedette protagonizó la película 'Me siento extraña' junto a Rocío Dúrcal, en la que ambas tenían una escena lésbica. "Si no hubiera sido con Rocío no la hubiera hecho. Hay algunas abanderadas que siendo lesbianas lo han reconocido ahora y le ponen un monumento", reconoce Bárbara que también describe a Chelo García-Cortés, con la que "vivió una noche de amor", como su amiga del alma. "No ha habido más mujeres en mi vida. No me gustan las mujeres en ese sentido", sentencia.