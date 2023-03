Ana Rosa Quintana ha tenido la típica reacción de madre al conocer el perfil de los concursantes de 'Supervivientes 2023'. El reality más duro de la televisión arranca este 2 de marzo y en 'El programa de AR' han presentado a los 17 concursantes de esta edición. Veremos a los hijos de Raquel Bollo, Manuel y Alma; a Asraf Beno, novio de Isa Pantoja; Raquel Mosquera; y la polémica Patricia Donoso. Pero también hay sitio para rostros menos conocidos como el del deportista Jaime Nava; la 'tentadora' Katerina Safarova; y el influencer Jonan Wiergo.

Ha sido este último por el que Ana Rosa ha tenido la reacción de la que hablábamos antes. La presentadora no ha podido evitar preocuparse por el concursante al enterarse que es vegano. "A mí, me preocupa el vegano", ha dicho Ana Rosa.

Captura TV

La presentadora ha barajado las posibilidades de alimentación que tendrá Wiergo si no come pescado. "Podrá comer el arroz pero no podrá tomar los cangrejillos. Es de lo que viven, la única proteína que tienen", decía preocupada.

El influencer, íntimo de Dulceida, ya se había adelantado a la presentadora y en un encuentro con sus seguidores habló sobre este tema. "Me hace gracia porque la típica pregunta que se le hace un vegano o vegetariano es: '¿Y si estuvieras en una isla desierta?'. Pues bueno, ya tenéis el experimento", contó.



Y siguiendo con temas 'preocupantes', Joaquín Prat ha recordado el estreñimiento de Raquel Mosquera durante su participación en 'Supervivientes 2018' La peluquera estuvo tres semanas sin hacer de vientre: "Me preocupa que pueda batir su récord de la edición anterior". La presentadora afirma al escuchar estas declaraciones: "Eso no puede ser, acabas en el hospital. Bueno, como tienen los cocos... el agüita del coco, te vas por las patas".