Su amistad viene de lejos, desde que eran unos niños. El Sol de México y la hija de Victoriano Valencia han mantenido siempre una gran amistad que parece que tras la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce podría haber tomado otro rumbo. Ella se quedó destrozada con el fin de sus 22 años de matrimonio con el torero y que Enrique Ponce hiciese pública su relación con Ana Soria, una joven estudiante de Derecho 20 años más joven que él. En ese complicado momento, el cantante mexicano que siempre había sido un gran amigo de la pareja, se posicionó del lado de su amiga y parece que su amistad evolucionó a un amor.

Aunque siempre han sido muy discretos con su relación, no se han dejado ver juntos ni han alardeado de su amor en redes sociales como lo han hecho Enrique Ponce y Ana Soria. El hermetismo su noviazgo ha hecho que casi no hayan sido captado juntos.

Pero gracias a Maxine Woodside, que ha compartido un vídeo de unas imágenes que le envió una amiga suya captada este 3 de marzo, hemos visto la foto más romántica de Luis Miguel y Paloma Cuevas. En la imagen puede verse que mientras que Luis Miguel tiene un brazo rodeándola y está a punto de darle un beso, ella le está acariciando la cara, sonriente. La fotografía fue tomada en Nueva York, en el reciente viaje que hicieron, durante su visita al exclusivo restaurante Daniel, que se caracteriza por sus lujosos detalles y que ha sido galardonado con estrellas Michelin. Además, una persona cercana a la pareja le reveló que ambos están muy enamorados y esto se habría reflejado en la foto.

Se rumorea que Luis Miguel está buscando casa en Madrid para pasar más tiempo junto a la diseñadora. El cantante mexicano ha visitado una exclusiva urbanización en busca de un lugar con máxima seguridad para resguardar su tan preciada intimidad.

